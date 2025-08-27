Betis no despega: el equipo de Manuel Pellegrini cosecha un pálido empate en su visita a Celta de Vigo

Manuel Pellegrini ya había advertido que el inicio de temporada los tomaba con poco rodaje. Diagnóstico que se mostró certero tras la pálida presentación del Betis en casa de Celta de Vigo. El equipo verdiblanco hizo dos tiempos muy diferentes y terminó con empate 1-1, en un partido en el que pidió la hora final.

Partido que inicialmente estaba previsto para el penúltimo fin de semana de septiembre, pero que mudó aisladamente para este miércoles, ya que ambos equipos estarán compitiendo en la Europa League y debutarán en la fase de grupos esa misma semana.

En medio de ese contexto, fue el visitante el que tomó la iniciativa en el campo de Balaídos. Fiel al estilo del técnico chileno, sus jugadores intentaron agruparse en el lado contrario. A pesar de esa presión, los sevillanos tenían la pelota, pero sin la profundidad necesaria para hacer daño a los gallegos.

Recién, pasado el cuarto de hora, los béticos se acercaron a la portería local. Borja Iglesias -quien se fue a Celta sin espacio para Pellegrini- perdió el balón en el medio y la jugada la acabó Cucho Hernández con un largo remate que se fue junto al ángulo.

Sin embargo, el equipo celeste conocía bien su lugar en el partido. Espera controlar el ímpetu de los visitantes para sorprender en el contragolpe o una pelota parada. Fue en un tiro de esquina el primer expediente que utilizó, pero el cabezazo de Javo Rodríguez se fue desviado por muy poco.

En la siguiente, a los 19 minutos, Pablo Durán quedó solo frente al debutante portero bético Álvaro Vallés, quien estuvo atento para sacar la pelota con los pies, de manera urgente.

La impresión era que si los andaluces lograban mayor profundidad podrían hacer daño al anfitrión. A los 37 minutos, el mediocampo verdiblanco Ilaix Moriba y llegó al arco con una jugada combinada. El golero rumano Andrei Radu no llegó al remate de Riquelme y el zaguero bosnio Mihailo Ristic sacó la pelota en la línea.

En el momento en el que acababa el tiempo reglamentario de la primera parte, Betis consiguió la ventaja que ya merecía. En un córner, el zaguero Marc Bartra logró conectar de cabeza, sin marca, para colocar el 1-0.

Pide la hora

Pero los gallegos salieron con una decisión distinta para el tiempo complementario. A segundos de la reapertura, el recién ingresado Javi Rueda ya había probado al arquero Vallés. Instantes más tarde, a los 48’, un tiro de esquina del Celta acabó en la volea de Hugo Álvarez para el 1-1.

Conquista que descompuso al equipo del Ingeniero que, si bien lograba tener la pelota, perdía mucho en el mano a mano y dejaba la puerta entreabierta para el juego directo de los vigueses.

El ingreso del veterano Iago Aspas inyectó más actitud a los locales. Así, en los minutos finales, el equipo celeste estaba más cerca de la remontada, cuando los béticos hacían poco por contener el ímpetu de los anfitriones, con un partido roto.

A los 84’, el golero de los sevillanos Vallés salvó de manera increíble la caída de su arco. Bryan Zaragoza escapó de su marca y obligó la reacción del guardameta para enviar la pelota al córner.

Celta volvió a acercarse en los minutos finales, pero los sevillanos consiguieron evitar la caída de su arco. Al final, el empate 1-1 fue más que un premio para los del Ingeniero, quienes se fueron con muchas dudas.

