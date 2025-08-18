El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga

Betis careció de ambición en su estreno. El equipo ganaba cómodamente en Elche, pero terminó con un pálido empate 1-1 en un partido que tenían en el bolsillo. Elementos que no faltaron en el análisis de Manuel Pellegrini tras el duelo.

“El partido hay que dividirlo en dos partes. Una cosa es el juego colectivo, en defesa y ataque, eso me deja más que contento. Lástima que Eche solo tuvo una acción de gol, nosotros tuvimos tres o cuatro acciones para definir y alargar las cifras”, explicó el Ingeniero.

Asimismo, el DT lamentó el resultado y aclaró que “nos vamos amargados por los dos puntos que perdimos así, era un partido que merecimos haber ganado, aunque siempre digo que sumar fuera de casa es bueno”.

En la misma conferencia de prensa, el entrenador chileno reconoció los méritos de su rival, uno de los tres equipos recién ascendidos a la máxima categoría del fútbol hispano.

“No me sorprendió para nada el Elche, sabemos el estilo de juego de los equipos de Sarabia, de mucho dominio de balón, un cuadro es más ofensivo que defensivo, por eso digo que lo contuvimos muy bien”, aseguró el Ingeniero.

Sobre el mismo punto, el entrenador insistió que “realmente, no hay equipos inferiores en la liga española. Siempre es complicado jugar de visita, más contra un recién ascendido que tiene la motivación de su gente”.

El mercado

Lo cierto es que el libro de pases cierra el próximo 1 de septiembre en el campeonato ibérico. Periodo en el cual puede haber novedades en la plantilla bética, tanto sobre llegadas como salidas.

“Para nosotros, colectivamente, estoy más que conforme por ser el primer partido del año. La verdad es que en mi sexta temporada con el Betis nunca he dicho que no ganamos por las bajas que tenemos. No estamos pensando en los que puedan venir. Hicimos el partido correcto para haberlo ganado”, dijo Pellegrini.

En la misma línea, estableció que “estamos al principio de una temporada, hubiéramos quedado más conformes con los tres puntos, pero no hay mucho que reprochar. Contamos con todos los jugadores, estando aquí serán considerados, lo que pase al final del cierre de la ventana de fichajes ya se verá. Solo pensamos en sacar la mayor cantidad de puntos en esos cuatro partidos”.

LEE TAMBIÉN