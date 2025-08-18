En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a Elche en su debut en la nueva temporada de la liga española
El equipo del ingeniero viajó hasta Alicante para disputar la primera fecha del torneo hispano. Sigue aquí el relato.
Minuto a Minuto
Elche 0-1 Betis
El gol de Betis en imágenes.
La instrucción de Pellegrini. “Estamos haciendo un buen primer tiempo, cuidado con las faltas y con los centros”, ordenó el DT.
27′. El partido cae en faltas constantes y no hay prolijidad en el juego.
El gol. Roban un balón en el centro de la cancha y Lo Celso le da un pase equisitio a Ruibal, el cual se saca a Dituro y define para abrir la cuenta.
20′. Gooooooooooooooooooool del Betis.
14′ Cabezazo para del Betis. Hernández cabecea. Elevado.
11′. La primera del Betis. Ruibal remata buscando el primero, notable Dituro para atajar.
6′. Centro de Riquelme para Betis, pero Dituro se queda con el balón.
3′. Partido parejo. Por ahora ambos equipos intentan acercarse al pórtico rival.
Comenzó el partido. Elche y Betis inician su participación en LaLiga 2025-2026.
El primer 11 de Manuel Pellegrini.
La formación de Elche.
La preparación previa de Elche, conjunto que regresa a la categoría de honor.
La oncena de Manuel Pellegrini ya realizó los trabajos de activación física.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Elche y Betis. Encuentro válido por la primera fecha de la liga española.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
