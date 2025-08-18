SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
EN VIVO

En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a Elche en su debut en la nueva temporada de la liga española

El equipo del ingeniero viajó hasta Alicante para disputar la primera fecha del torneo hispano. Sigue aquí el relato.

Manuel Pellegrini va por sus primeros tres puntos en esta temporada. Foto: Cristina Quicler/AFP. CRISTINA QUICLER

Minuto a Minuto

Elche 0-1 Betis


El gol de Betis en imágenes.

La instrucción de Pellegrini. “Estamos haciendo un buen primer tiempo, cuidado con las faltas y con los centros”, ordenó el DT.

27′. El partido cae en faltas constantes y no hay prolijidad en el juego.

El gol. Roban un balón en el centro de la cancha y Lo Celso le da un pase equisitio a Ruibal, el cual se saca a Dituro y define para abrir la cuenta.

20′. Gooooooooooooooooooool del Betis.

14′ Cabezazo para del Betis. Hernández cabecea. Elevado.

11′. La primera del Betis. Ruibal remata buscando el primero, notable Dituro para atajar.

6′. Centro de Riquelme para Betis, pero Dituro se queda con el balón.

3′. Partido parejo. Por ahora ambos equipos intentan acercarse al pórtico rival.

Comenzó el partido. Elche y Betis inician su participación en LaLiga 2025-2026.

El primer 11 de Manuel Pellegrini.

La formación de Elche.

La preparación previa de Elche, conjunto que regresa a la categoría de honor.

La oncena de Manuel Pellegrini ya realizó los trabajos de activación física.

Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Elche y Betis. Encuentro válido por la primera fecha de la liga española.

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniElcheLaLigaLiga EspañolaElche vs Betis

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

Tras fuga en Valparaíso: ministro Gajardo apunta a que “es un hecho grave” y que “hubo fallas de control claras”

“No solo son lamentables, sino que son especialmente preocupantes”: Cordero por homicidio de mujer en San Pedro de la Paz

Sharp opta por candidatura a diputado y aumenta chances de oficialismo en el Senado

Atenciones médicas grupales, medidas contra el terrorismo y más: Franco Parisi presenta su programa de gobierno

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Zelensky le entrega a Trump carta enviada por su esposa aludiendo a los niños muertos en la Guerra de Ucrania

Zelensky le entrega a Trump carta enviada por su esposa aludiendo a los niños muertos en la Guerra de Ucrania

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?
Chile

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Tras fuga en Valparaíso: ministro Gajardo apunta a que “es un hecho grave” y que “hubo fallas de control claras”

“No solo son lamentables, sino que son especialmente preocupantes”: Cordero por homicidio de mujer en San Pedro de la Paz

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal
Negocios

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”
El Deportivo

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”

En Argentina le dan con todo a Carlos Palacios tras su regreso a la titularidad en Boca Juniors: “Se entrena en las discos”

En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a Elche en su debut en la nueva temporada de la liga española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría
Cultura y entretención

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?