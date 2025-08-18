Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por la liga española

El Betis de Manuel Pellegrini se prepara para enfrentar su estreno en la liga española.

El conjunto verdiblanco se mide contra Elche en condición de visitante por la primera fecha de LaLiga.

A qué hora es el partido de Elche vs. Betis

El partido de Elche vs. Betis es este lunes 18 de agosto, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Elche vs. Betis

El partido de Elche vs. Betis se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.