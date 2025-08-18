Con Damián Pizarro, Iván Román y Lautaro Millán: Nicolás Córdova da la lista inicial de la Roja Sub 20 para el Mundial
El entrenador considera al delantero del Udinese y al volante de Independiente en la nómina preliminar de 55 jugadores reservados para el evento planetario.
Nicolás Córdova devela el primer misterio. El seleccionador nacional Sub 20 entrega la lista preliminar del combinado criollo para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile entre septiembre y octubre.
Dos nombres sobresalen entre los 55 que consideró el estratega. El DT consideró al defensor Iván Román, al delantero Damián Pizarro, y a Lautaro Millán, volante de Independiente, de Argentina. El primero debe purgar dos fechas de castigo, que pagará en el Mundial, si es considerado; el segundo está en duda por haber privilegiado las vacaciones en desmedro de la preparación con sus compañeros; el tercero despunta en Independiente, de Argentina, lo que lo transforma en una figura con proyección de futuro para la Roja mayor.
A diferencia de lo que ocurre en los torneos planetarios adultos, la inscripción preliminar no asegura la presencia de los futbolistas elegidos en el certamen global, que no figura entre las fechas FIFA que contempla el calendario. Eso sí, circunscribe las opciones de los entrenadores a los jugadores que aparecen en el llamado respectivo.
En la entrevista que le concedió este fin de semana a El Deportivo, Córdova enfatizó en la importancia de una eficiente selección de nombres. "El Mundial Sub 20 es tan importante, no por el Mundial en sí: no nos podemos equivocar en ningún jugador, en ninguna lista. Si fallamos en un jugador en la Sub 20, es perjudicial para la mayor. Si nos equivocamos en un jugador de la Sub 17 es perjudicial para la próxima Sub 20, que es un año y cuatro meses“, declaró el estratega, respecto de la relevancia que reviste el evento, más allá de la disputa del certamen global, considerando la necesidad de hallar nombres para la renovación del combinado mayor. El DT enfatizó que el gran objetivo del proceso es encontrar nombres para buscar la clasificación al Mundial de 2030.
Chile integra el grupo A junto a Egipto, Nueva Zelanda y Japón. El combinado nacional debutará ante los oceánicos, el 27 de septiembre, a las 20 horas, en el Estadio Nacional. Japón, el 30 de septiembre, y Egipto, el 3 de octubre, serán los siguientes rivales.
La lista está compuesta por:
Arqueros:
Vicente Villegas – Coquimbo Unido
Sebastián Mella – Huachipato
Martín Contreras – UC
Ignacio Sáez – Universidad de Chile
Gabriel Maureira – Colo-Colo
José Alburquenque – Universidad de Chile
Defensas:
Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)
Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)
Simón Pinto – Independiente de Avellaneda (ARG)
Ian Garguez – Palestino
Nicolás Suarez – Colo-Colo
Felipe Faúndez – O´Higgins
Sebastián Arancibia – UC
Luis Margas – Santiago Wanderers
Martín Jiménez – Audax Italiano
Milovan Celis – Unión Española
Bruno Torres – Colo-Colo
Benjamín Molina – O´Higgins
Ignacio Pérez – UC
José Movillo – O´Higgins
Patricio Romero – Cobreloa
Nicolás L´Hullier – Deportes Concepción
Lucas Velásquez – Huachipato
Benjamín Pérez – Colo-Colo
Yahir Salazar – Audax Italiano
Mediocampistas:
Joaquín Silva – Santiago Wanderers
Gabriel Pinto – O´Higgins
Lautaro Millán – Independiente (ARG)
Nicolás Cárcamo – Huachipato
Tomás Roco – Fortaleza EC (BRA)
Agustín Arce – Deportes Limache
Leandro Hernández – Colo-Colo
Flavio Moya – Universidad de Chile
Mario Sandoval – Audax Italiano
Benjamín Ampuero – Huachipato
Rodrigo Vásquez – Unión Española
Delanteros:
Juan Francisco Rossel – Universidad Católica
Willy Chatilliez – SD Huesca (ESP)
Vicente Álvarez – Unión San Felipe
Cristóbal Chadwick – Cuiabá (BRA)
Emiliano Ramos – Everton
Oscar González – Godoy Cruz (ARG)
Francisco Marchant – Colo-Colo
Zidane Yáñez – New York City FC (EE.UU)
Giovanny Ávalos – Ñublense
Diego Corral – Universidad Católica
Favian Loyola – Orlando City (EE.UU)
Rodrigo Godoy – O´Higgins
Axel Cerda – Universidad Católica
Ignacio Vásquez – Universidad de Chile
Yastin Cuevas – Colo-Colo
Benjamín Aravena – Universidad de Chile
Lucas Molina – Ñublense
Damián Pizarro – Udinese (ITA)
Diego Opazo – Santiago Wanderers
