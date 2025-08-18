Con Damián Pizarro, Iván Román y Lautaro Millán: Nicolás Córdova da la lista inicial de la Roja Sub 20 para el Mundial

Nicolás Córdova devela el primer misterio. El seleccionador nacional Sub 20 entrega la lista preliminar del combinado criollo para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile entre septiembre y octubre.

Dos nombres sobresalen entre los 55 que consideró el estratega. El DT consideró al defensor Iván Román, al delantero Damián Pizarro, y a Lautaro Millán, volante de Independiente, de Argentina. El primero debe purgar dos fechas de castigo, que pagará en el Mundial, si es considerado; el segundo está en duda por haber privilegiado las vacaciones en desmedro de la preparación con sus compañeros; el tercero despunta en Independiente, de Argentina, lo que lo transforma en una figura con proyección de futuro para la Roja mayor.

A diferencia de lo que ocurre en los torneos planetarios adultos, la inscripción preliminar no asegura la presencia de los futbolistas elegidos en el certamen global, que no figura entre las fechas FIFA que contempla el calendario. Eso sí, circunscribe las opciones de los entrenadores a los jugadores que aparecen en el llamado respectivo.

En la entrevista que le concedió este fin de semana a El Deportivo, Córdova enfatizó en la importancia de una eficiente selección de nombres. "El Mundial Sub 20 es tan importante, no por el Mundial en sí: no nos podemos equivocar en ningún jugador, en ninguna lista. Si fallamos en un jugador en la Sub 20, es perjudicial para la mayor. Si nos equivocamos en un jugador de la Sub 17 es perjudicial para la próxima Sub 20, que es un año y cuatro meses“, declaró el estratega, respecto de la relevancia que reviste el evento, más allá de la disputa del certamen global, considerando la necesidad de hallar nombres para la renovación del combinado mayor. El DT enfatizó que el gran objetivo del proceso es encontrar nombres para buscar la clasificación al Mundial de 2030.

📝 La Lista de Buena Fe de #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 para la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025™️



Estos son los 5️⃣5️⃣ pre seleccionados ante FIFA para la máxima cita global juvenil, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en nuestro país 🤩❤️‍🔥



¡VAMOS CON TODO… pic.twitter.com/6RqhMUNIui — Selección Chilena (@LaRoja) August 18, 2025

Chile integra el grupo A junto a Egipto, Nueva Zelanda y Japón. El combinado nacional debutará ante los oceánicos, el 27 de septiembre, a las 20 horas, en el Estadio Nacional. Japón, el 30 de septiembre, y Egipto, el 3 de octubre, serán los siguientes rivales.

La lista está compuesta por:

Arqueros:

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Sebastián Mella – Huachipato

Martín Contreras – UC

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

José Alburquenque – Universidad de Chile

Defensas:

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)

Simón Pinto – Independiente de Avellaneda (ARG)

Ian Garguez – Palestino

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O´Higgins

Sebastián Arancibia – UC

Luis Margas – Santiago Wanderers

Martín Jiménez – Audax Italiano

Milovan Celis – Unión Española

Bruno Torres – Colo-Colo

Benjamín Molina – O´Higgins

Ignacio Pérez – UC

José Movillo – O´Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Nicolás L´Hullier – Deportes Concepción

Lucas Velásquez – Huachipato

Benjamín Pérez – Colo-Colo

Yahir Salazar – Audax Italiano

Mediocampistas:

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Gabriel Pinto – O´Higgins

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Tomás Roco – Fortaleza EC (BRA)

Agustín Arce – Deportes Limache

Leandro Hernández – Colo-Colo

Flavio Moya – Universidad de Chile

Mario Sandoval – Audax Italiano

Benjamín Ampuero – Huachipato

Rodrigo Vásquez – Unión Española

Delanteros:

Juan Francisco Rossel – Universidad Católica

Willy Chatilliez – SD Huesca (ESP)

Vicente Álvarez – Unión San Felipe

Cristóbal Chadwick – Cuiabá (BRA)

Emiliano Ramos – Everton

Oscar González – Godoy Cruz (ARG)

Francisco Marchant – Colo-Colo

Zidane Yáñez – New York City FC (EE.UU)

Giovanny Ávalos – Ñublense

Diego Corral – Universidad Católica

Favian Loyola – Orlando City (EE.UU)

Rodrigo Godoy – O´Higgins

Axel Cerda – Universidad Católica

Ignacio Vásquez – Universidad de Chile

Yastin Cuevas – Colo-Colo

Benjamín Aravena – Universidad de Chile

Lucas Molina – Ñublense

Damián Pizarro – Udinese (ITA)

Diego Opazo – Santiago Wanderers