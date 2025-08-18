Manuel Pellegrini mastica un pálido empate ante el Elche en el estreno de su sexta temporada con Betis

Betis no pudo ser eficaz en el estreno de Manuel Pellegrini, su sexta temporada como DT del equipo. Cerca del final, el equipo de verde y blanco debió ceder un empate 1-1 después de ir ventaja por una hora de partido.

Duelo en el que la escuadra sorprendió a los dirigidos del Ingeniero. Al menos en el comienzo, cuando los ilicitanos se adueñaron de la pelota y adelantaron las líneas para complicar a los visitantes.

Sin embargo, ese exceso de posesión de los anfitriones en el inicio no se tradujo en llegadas clave, pese a ello obligó a los andaluces a cambiar su habitual libreto, con un juego más directo, siempre con la velocidad de su ofensiva como gran argumento.

Así, a los 11 minutos, los de Sevilla consiguieron la primera aproximación clara. Fue en el costado derecho, donde Héctor Bellerín se llevó la pelota con el taco hasta la línea de fondo, su centró atrás dejó solo a Aitor Ruibal, pero el remate del reemplazante de Antony fue bien repelido por el golero Matías Dituro, el mismo que fue campeón con Universidad Católica.

Elche no renunció a su relato. Puso a su línea de zagueros muy cerca de la mitad de la cancha y administró los riesgos que eso tenía, ante un adversario que maneja con exactitud el contragolpe.

A los 21 minutos, el equipo de Alicante pagó tributo a esa osadía. Sergi Altimira quitó una pelota clave en su campo y la posesión quedó en los pies de Rodrigo Riquelme. El exjugador de Atlético de Madrid puso un pase precio a Ruibal, quien le ganó en rapidez a su marcador, eludió a Dituro y abrió la cuenta para los béticos.

Tras la ventaja, el equipo del entrenador chileno volvió a entregar la iniciativa al recién ascendido. Sin embargo, los dirigidos de Eder Sarabia no conseguían la profundidad necesaria para acercarse a la igualdad transitoria.

A los 38’, los locales tuvieron su ocasión más clara. Después de una serie de rebotes el balón quedó en los pies del lateral Leo Petrot, pero el remate del francés se fue ancho por muy poco.

En el final de la primera parte, la presión de los ilicitanos se hizo más constante. En el tercer minuto de descuento, el anfitrión volvió a fallar ante el arco de Pau López, pero ni Álvaro Rodríguez y tampoco Germán Valera pudieron dar con el arco antes del descanso.

Empate al final

Reanudado el juego, en el tiempo complementario, Elche no renunció a tener el control de la pelota. Una asfixia constante que hacía cometer muchos errores en la salida de los sevillanos, pero todavía lejos de aproximarse al arco visitante.

Pasados esos diez minutos iniciales de la segunda etapa, el Betis logró soltarse un poco más para aumentar las cifras. A los 57’, un largo disparo de Riquelme rozó en un defensa y se fue por muy poco junto a un vertical.

Entonces, el partido comenzó a frecuentar ambas áreas de manera, al menos, regular. A los 63’, Elche volvió a ponerse cerca de la igualdad, pero Rodríguez llegó muy incómodo para definir el centro desde la derecha. Instantes más tarde, fue el bético Cucho Hernández quien se perdió el segundo, tras rematar desviado al enfrentar a Dituro.

Cuando restaba un cuarto de hora para el final del partido, una rápida jugada entre Chimy Ávila y Cucho Hernández no terminó en gol por muy poco, después de un contragolpe de los visitantes.

A nueve minutos del epílogo, Elche encontró premio a su insistencia. La zaga de los sevillanos no pudo mantener el balón lejos de su arco y quedó en los pies de Varela, quien consiguió el empate 1-1 con un tiro colocado que dejó sin reacción al portero López.

Los minutos postreros fueron de mucha acción. Incluso, el local estuvo más cerca de llevarse una victoria, pero el marcador no se movió más para dejar el compromiso en tablas.