Manuel Pellegrini se queja de las bajas en el Betis y no renuncia al regreso de Antony

La liga española toma cuerpo. Betis de Sevilla enfrenta la tercera fecha del torneo contra Celta, en Vigo, después de empatar en Elche y vencer a Deportivo Alavés. En forma paralela, el equipo andaluz trabaja intensamente en el mercado, con prioridades claras.

En la previa del duelo en tierras gallegas, el técnico de los verdiblancos Manuel Pellegrini analizó el momento de su equipo y desdramatizó la potencial falta de goles en ese comienzo de torneo

“La verdad es que al principio de la temporada no se está con la finura técnica, es normal. Tampoco creo que sea fácil marcar una diferencia de dos o tres goles con otros equipos. La Liga española es pareja, uno tiene que hacer su fútbol”, advirtió el Ingeniero.

Sobre el mismo punto, el DT agregó que “lo importante primero es crear las ocasiones y, después, convertirlas. No creo que seamos un equipo que vayamos a ganar a la mayoría de los rivales por dos o tres goles de diferencia”.

Activos en el mercado

Lo cierto es que el cuadro sevillano trabaja intensamente en el mercado. A solo días del cierre de la ventana de fichajes (el periodo termina el lunes 1 de septiembre), el entrenador chileno espera completar prono una plantilla diezmada por las bajas.

“Tenemos una cantidad importante de lesionados, hemos completado el plantel con cuatro juveniles. En ese sentido, no son muchas las rotaciones de plantel que podamos hacer en este momento. Intentaremos sacar el once inicial con los mejores jugadores que están en este momento”, declaró el adiestrador de los béticos, uno de los objetivos para dirigir al Nottingham Forest de Inglaterra.

Asimismo, agregó que “para nosotros es imprescindible tener un plantel más amplio para hacer rotaciones. Tenemos que saber llevarlo con las circunstancias, con el mismo objetivo de la Conference League, el clasificarse a la siguiente fase. Ver que si tenemos que jugar un partido de ida y vuelta no pasa nada. Lo importante es tener un nivel capacitado para jugar en Europa”.

Precisamente, la principal preocupación del chileno es el hecho de rendir en tres frentes. Al margen de LaLiga, la escuadra bética debe afrontar la Europa League desde septiembre próximo, además de la Copa del Rey que para los sevillanos comienza a finales de 2025.

“Está claro que los jueves pasan factura en LaLiga, pero nunca hemos dejado nada apartado. El gran mérito ha sido jugar en Europa de forma continuada, pero sin dejar de lado el torneo local, para eso siempre hemos tenido que hacer rotaciones y, cuanto más plantel, más posibilidad de rotación tiene uno. Uno como técnico quiere tener siempre el mejor plantel posible”, sostuvo el DT.

En ese escenario, una de las prioridades es el regreso del brasileño Antony, quien dejó excelentes números en Betis después de su paso por Sevilla, en la segunda mitad de la pasada temporada. De acuerdo con el diario inglés The Daily Telegraph, Manchester United y el equipo sevillano negocian para desbloquear el fichaje del paulista.

Pellegrini se refirió a la posibilidad del retorno del jugador. En esa línea, el técnico aclaró que “sabemos la importancia que tuvo Antony aquí en el club. vamos a ver si puede llegar, ojalá así sea”.

