Las hazañas que convierten a Manuel Pellegrini en leyenda en el fútbol europeo

El récord de victorias en el Betis es solo uno más de los tantos logros de Manuel Pellegrini en sus más de 26 años como entrenador fuera de las fronteras de Chile. El santiaguino se ha posicionado como uno de los entrenadores de Europa después de un gran legado en Ecuador y, sobre todo, en el fútbol de Argentina.

Ciclo que comenzó silenciosamente en 1999, cuando se fue de Palestino para aceptar la oferta de uno de los grandes de Ecuador. El chileno se coronó campeón de la Serie A con Liga Deportiva Universitaria de Quito justo en su año debut. Logró que estableció las bases de su trabajo en el extranjero.

“Salir de Chile fue una decisión muy difícil. Me fui solo a Ecuador. Por un lado, me ayudó a dedicar mucho tiempo al fútbol. Por otro lado, fue un gran sacrificio para nuestra familia. Pero el hecho de ganar el campeonato con Liga realmente lanzó mi carrera”, reconoció el DT años más tarde The Coaches Voice.

Tal fue el legado que dejó el Ingeniero en la tierra del Guayas que, a inicios de 2020, la federación de fútbol de ese país fue a buscar al DT para que se hiciera cargo del equipo nacional, cargo que el chileno se excusó de aceptar.

Salto a Argentina

En febrero de 2001 arribó a la liga transandina, una de las mejores en Sudamérica. Tras la recomendación de Néstor Gorosito y el Beto Acosta, los dirigentes de San Lorenzo de Almagro se decidieron por el entrenador chileno.

Una decisión que rindió inmediatos frutos. Terminó con una sequía de seis años y el 10 de junio del mismo año consiguió el Clausura de Argentina con 47 puntos (mejor registro en la historia de torneos cortos), después de lograr una marca histórica de 13 victorias consecutivas entre ese torneo y el Apertura.

“Llegamos a conseguir que los jugadores jugaran de determinada manera y dieran espectáculo en cada partido, por eso consiguió ganar 11 fechas seguidas”, dijo en entrevista con el diario Olé, en el aniversario 19 de la conquista. Con el Ciclón, además, levantó la Copa Mercosur 2001, primer trofeo internacional del club hasta esa fecha.

Sus coronas en el cuadro santo le abrieron una enorme puerta, la del gigante River Plate, en julio de 2002. Si bien se tituló como monarca del Clausura de 2003 con los millonarios, en el primer semestre de ese año, también sufrió una de sus grandes frustraciones, después de perder la final de la Copa Sudamericana ante Cienciano de Perú, que derivó en su salida del club de Núñez, donde hizo debutar a Javier Mascherano, entre otros jugadores.

Inicios en España

En julio de 2004, el Ingeniero sorprende al mundo tras acordar su llegada a Villarreal de España, equipo que militaba en LaLiga. Una modesta institución de una ciudad que bordea los 60 mil habitantes.

Desde el inicio, su estilo llevó al Submarino Amarillo por el camino del éxito. El 3 de agosto de ese año, sorprendió a Atlético de Madrid en una de las tres finales de la desaparecida Copa Intertoto para ganarse un puesto en la Europa League. Tras una gran temporada, el equipo terminó en el tercer puesto en el torneo hispano de 2004-’05, lo que le valió al equipo jugar la Champions League por primera vez en su historia.

Justamente, en la versión 2005-’06 del torneo llegó hasta la semifinal, instancia en la que quedó eliminado a manos de Arsenal, misma llave en la que Juan Román Riquelme falló un penal. En el curso 2007-’08, Pellegrini llevó a la escuadra groguet al segundo puesto (el mejor en la historia del equipo) tras superar por 10 puntos al tercero Barcelona. En 2017, el diario Marca hizo una encuesta entre los hinchas en la que el santiaguino fue votado como el mejor DT en la historia del club.

En la temporada siguiente, tras dejar quinto al equipo en su quinto año con la institución, el Ingeniero firmó con Real Madrid. Con los merengues remató segundo en la temporada 2009-’10, justo en el año debut de Cristiano Ronaldo en el club, con 96 puntos, tres menos respecto del campeón Barcelona.

No logró títulos, además de una ignominiosa eliminación en Copa del Rey ante el Alcorcón de la segunda categoría, el llamado Alcorconazo. No pasó de octavos en la Champions y se vio constantemente atacado por el diario Marca, que años más tarde decidió reconocer la calidad del chileno. Lo cierto es que nunca se entendió con el presidente del club Florentino Pérez, quien a final de temporada decidió prescindir del DT para la firma de José Mourinho.

Regreso a Champions

Solo estuvo algunos meses en la cesantía. En noviembre de 2010 tomó el desafío de dirigir a otro club aún más modesto, el Málaga de Andalucía, institución más acostumbrada a la segunda categoría que a estar en los primeros puestos de LaLiga.

Terminó undécimo en ese curso con la escuadra de la Costa del Sol. Sin embargo, en su segunda temporada (2011’-12) dejó al club en el cuarto puesto para acceder a la fase preliminar de la Champions por única vez en su historia, el mejor puesto histórico de la escuadra de azul y blanco.

Fue el debut de los malagueños, que nunca más llegaron al torneo. En esa exclusiva versión, el elenco hispano derribó a Panathinaikos de Grecia para acceder a la fase de grupos. En esa instancia remató primero, tras superar al Milan y eliminó al Porto para acceder a los cuartos de final. En esa ronda de los mejores ocho equipos, en abril de 2013, quedó fuera ante Borussia Dortmund en una polémica llave.

Suficiente para que el poderoso Manchester City se decidiera por Pellegrini para reemplazar al italiano Roberto Mancini. En tres temporadas con el millonario club propiedad de la familia real emiratí, el adiestrador sumó cuatro títulos: un campeonato de la Premier Legue (2013-’14) y 2 torneos de la Copa de la Liga (2013-’14 y 2015-’16).

En su estadía en el club, antes de la llegada de Josep Guardiola en 2016, el Ingeniero puso las bases de un equipo que se acostumbró a los primeros puestos de la Premier. Lideró a un millonario plantel dotado de un alto nivel de calidad individual para practicar un fútbol de ataque y variantes.

En esa época, el chileno fue elegido el Mejor Entrenador del Mes en Inglaterra en 4 oportunidades. Además, en 2014 fue elegido uno de los 10 mejores entrenadores del mundo tras su primera temporada en el Etihad Stadium de la ciudad obrera. Quizás, su gran deuda estuvo en la Champions League, aunque llevó al equipo a la semifinal de 2016.

Tras dejar Inglaterra, Pellegrini se marchó a la costosa Superliga de China para dirigir a Hebei Fortune, desde agosto de 2016 hasta mayo de 2018. Todo antes de firmar por West Ham United, uno de los equipos importantes de Londres, donde no pudo emular el gran momento que tuvo en el City. Después de temporada y media, en diciembre de 2019, el equipo británico rescindió su contrato.

En junio de 2020 se decidió a aceptar el ofrecimiento del Betis de Sevilla, equipo al que clasificó a copas europeas en las cuatro temporadas anteriores, lo metió en la semifinal de un torneo internacional por primera vez en su historia (Conference League) y acaba de quebrar el récord de victorias con 117. Ahora, va por más.

