“Fue evidente la intención de ocultar información”: el lapidario informe que tiene a Colo Colo contra las cuerdas en la Conmebol

Colo Colo enfrenta este martes a Racing, pero la atención sigue puesta en la determinación que adopte la Conmebol en relación a los graves incidentes en el fallido encuentro frente a Fortaleza.

Los albos recibieron la suspensión provisional del permiso para recibir público ante el equipo transandino, aunque lo realmente preocupante es el severo castigo que pueden aplicarle cuando se terminen de analizar los informes que consignan una serie de irregularidades: desde el fallecimiento de dos hinchas hasta la invasión al campo de juego por un grupo de desadaptados.

El lapidario informe que tiene a Colo Colo contra las cuerdas en la Conmebol

Los informes que tiene a la vista la Unidad Disciplinaria de la Conmebol son lapidarios. “Dejo constancia que el partido fue detenido a los 69 minutos, porque la parcialidad de Colo Colo arrojaron (sic) objetos contundentes hacia el terreno de juego desde la tribuna Lautaro, sin impactar a ninguna persona. Luego de varios minutos (3 minutos) golpeando los cristales de protección lograron romperlos e ingresar al terreno de juego, generando que los jugadores y cuerpo técnico de Fortaleza ingresaran rápidamente al vestuario buscando seguridad, esperamos 3 minutos más y a los 75 minutos nos retiramos, conjuntamente con los jugadores de Colo Colo todos a los vestuarios sin problema”, consigna, inicialmente, Gustavo Tejera, el juez del compromiso, según el documento al que accedió El Deportivo.

“Luego de 90 minutos el delegado de partido nos informa que la delegación presidencial regional metropolitana informó que no estaban dadas las condiciones de seguridad en las externalidades del recinto por lo cual el juego fue cancelado. El juego se encontraba detenido, se debía reanudar con un tiro libre directo a favor del equipo de Fortaleza en la zona de la mitad de su terreno de juego, en zona central frente al asistente N° 1″, añade.

La versión del delegado

La versión de Jorge Milano, el delegado del encuentro parte en los incidentes que arrojaron fatales consecuencias en el exterior del recinto. “No enteramos por medio de la seguridad privada de Colo Colo que cuando estaba llegando el micro con los jugadores de Colo Colo cerca de las inmediaciones del estadio fuera del anillo de seguridad, un carro atropella a dos menores de edad. Luego cuando estaba por comenzar el protocolo de inicio del partido nos enteramos por la prensa local que los menores, fueron atropellados por un carro de Carabineros”, relata.

Añade las irregularidades que se produjeron en todo momento en el interior del coliseo. “Cuando los jugadores de Fortaleza salieron al campo de juego a realizar la entrada en calor KO-50 desde la tribuna Arica donde se encuentran los simpatizantes de Colo Colo arrojaron monedas y encendedores sin impactar en ningunos de los jugadores. Durante el protocolo de inicio de partido se prendieron desde las tribuna Cordillera y Arica aproximadamente 6 bengalas. Durante el primer tiempo, en todo momento los hincha de Colo Colo se subían a los vidrios de protección del campo de juego de las tribunas Arica, Galvarino y Oceano. se daba aviso a la voz de estadio para que se bajaran”, explica.

Los barristas albos, en el campo de juego (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El detalle se traslada al momento en que la noticia de los decesos llegó a oídos de los barristas. “Al minuto 46 cuando comenzó el segundo tiempo desde la tribuna Océano, Arica y Galvarino donde se encuentran los simpatizantes de Colo Colo se prendieron aproximadamente 20 bengalas, esto provocó una disminución de la visibilidad durante unos 2 minutos pero no provoco la interrupción del partido. Al minuto 50 cuando los jugadores suplentes de Fortaleza realizaban el calentamiento al lado de su banca de suplentes desde la tribuna Océano donde se encuentran los simpatizantes de Colo Colo arrojaron monedas, encendedores y vasos de plástico con liquido si impactar en ninguno de los jugadores”, consigna.

Lo siguiente es lo relativo a la invasión al campo de juego. “A los minutos 69 se detuvo el partido debido a que desde la tribuna Lautaro los simpatizantes de Colo Colo empezaron a arrojar objetos contundentes al campo de juego sin impactar en ninguna persona que se encuentran dentro del campo, el partido es detenido por el arbitro del partido. Luego de unos minutos, los simpatizantes de Colo Colo empezaron a golpear el vidrio de protección y lograron romperlo e inmediatamente comenzaron a ingresar al campo de juego aproximadamente unos 30 hinchas intimidando a los jugadores de Colo Colo. Esto ocurrió en el minuto 72. El partido llevaba 3 minutos detenido, en ese momento los jugadores titulares, suplentes y el cuerpo técnico de Fortaleza abandonan abruptamente el campo de juego dirigiéndose al vestuario, a los 3 minutos los jugadores de Colo Colo y los árbitros se retiran del campo de juego debido a que los hincas de Colo Colo seguían dentro del campo”, apunta.

“Ante estos hechos se decide conjuntamente con el jefe de seguridad de Colo Colo evacuar el estadio dado que el sector de la tribuna Lautaro estaba sin protección debido a la rotura de los paneles para que se pueda reanudar el partido. La evacuación del estadio fue muy lenta dado que la seguridad privada no estaba presente en las tribunas. A los 60 minutos de suspensión del partido, nos llega un aviso de Constanza Paulina Barrera Garin representante de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, diciéndonos que el partido no pude continuar y se debe cancelar por motivos de seguridad, con esta situación y en reunión con la seguridad privada, el jefe de seguridad de Colo Colo el señor Rene Mena, el oficial de Seguridad de Conmebol, el jefe del operativo Gustavo Poblete, el presidente del Club Colo Colo, señor Anibal Mosa, y teniendo la nota emitida por la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, el presidente de Colo Colo me manifiesta estar de acuerdo con la decisión de la Delegación Presidencial Metropolitana de cancelar el partido", sostiene, respecto de la determinación de decretar la suspensión del duelo.

A su vez, el oficial de Seguridad, quien no aparece individualizado, aporta otro mazazo, bajo el título de Observaciones. “Quiero manifestar mi preocupación por la poca colaboración recibida por parte del oficial de seguridad del club local y de las autoridades durante la operación del partido. La Policía no brindó el apoyo esperado en materia de seguridad, lo que dejó toda la responsabilidad en manos del personal de seguridad privada, quienes, además, no cumplieron de manera efectiva con su labor. Esta falta de coordinación y compromiso puso en riesgo la integridad de los asistentes y afectó negativamente la organización del evento. Fue evidente la intención de ocultar información hacia los oficiales Conmebol que nos encontrábamos cubriendo el partido, en todo momento sentí la falta de respaldo del OSCL local y las autoridades”, afirma.

Castigo provisional

Con esos antecedentes a la vista, y a la espera de las decisiones definitivas, la Conmebol tomó determinaciones. “Abrir expediente disciplinario contra el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO por la presunta comisión de las infracciones descritas en el punto II del presente escrito”, sostiene la primera.

“SUSPENDER PROVISIONALMENTE el ingreso de aficionados a los próximos encuentros que dispute el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO en condición de local en competiciones organizadas por la CONMEBOL”, añade la segunda. Es decir, el duelo de este martes, ante Racing se jugará a puertas cerradas.