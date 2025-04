La reacción del DT de Racing de Avellaneda por jugar sin público contra Colo Colo

Colo Colo se prepara para continuar compitiendo en la Copa Libertadores. Después de que se cancelara el duelo contra Fortaleza por la invasión de barristas a la cancha del Estadio Monumental, la Conmebol entregó una serie de sanciones contra el Cacique, una de ellas la de disputar el partido contra Racing de este martes sin público.

Ante esta situación, Gustavo Costas, técnico de la Academia, no dejó pasar su decepción por lo anterior. “La verdad que jugar sin público es…(expresión de lamento)… pero no hay que poner excusa”, respondió ante la consulta en la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Central Córdoba por el Apertura transandino.

“Uno se tiene que acostumbrar a jugar, estas cosas pasan como pasó en la pandemia, uno tiene que saber que es un partido fundamental, es la Copa Libertadores y es el sueño de todos nosotros como el torneo y la Copa Argentina”, añadió el adiestrador.

En la oportunidad también aprovechó de referirse a la disponibilidad de Gastón Martirena. El lateral derecho no estuvo presente en el último encuentro por la liga argentina y remarcó que su presencia en la Copa Libertadores dependería de la evolución del jugador. “Vamos a ver cómo evoluciona Martirena. La realidad es que no es tan grave lo que tiene. Lo quisimos cuidar porque había tenido una molestia. Vamos a esperarlo para saber si puede llegar o no, pero todavía no lo decidimos”, indicó Costas.

La advertencia de Gabriel Arias

Por su parte, el arquero de Racing, Gabriel Arias, se refirió a la imagen que proyecta la Academia en sus rivales. “Yo entiendo que los rivales nos respetan de gran manera. Hay equipos que tienen una determinada forma de jugar, entonces, cuando juegan contra nosotros, cambian esa forma”, explicó el arquero en conversación con ESPN.

Asimismo, el golero agregó que “generamos algo importante, todos los rivales toman alguna clase de recaudos contra nosotros. Tenemos delanteros muy intensos, muy fuertes, a quienes les gusta mucho el roce físico. A partir de eso, nos hacemos muy fuertes nosotros. Hay que seguir por este camino”.

Claro que también apuntó a algunas debilidades del equipo, tal como lo dejó en evidencia Atlético Bucaramanga que dio el golpe y se impuso como visitante (1-2) a Racing en la segunda fecha de la fase de grupos.

“A veces nos están costando los segundos tiempos. Tenemos que aprender a cerrar los partidos, los rivales corrigen cosas y nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que leer rápido eso. Todo es aprendizaje”, dijo el seleccionado chileno.

“Obviamente, hay muchas cosas por mejorar, es más fácil hacerlo cuando ganas. Los chicos vienen haciendo un gran esfuerzo, estamos jugando bastante seguido”, concluyó el portero.

El duelo entre Colo Colo y Racing por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado para este martes 22 de abril en el estadio Monumental, a partir de las 20.30 horas.