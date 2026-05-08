Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”

El diputado Patricio Briones (PDG) criticó este viernes la postura exhibida por el Ejecutivo respecto a la posibilidad de gobernar mediante decretos. Esto en el contexto de la discusión de la megarreforma, que ayer fue aprobada en la Comisión de Hacienda.

En paralelo a la discusión parlamentaria del jueves, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó en un seminario de Clapes UC las posibilidades del Ejecutivo si finalmente el llamado plan de Reconstrucción Nacional no era aprobado.

“Me preguntaron qué pasa si eso no se aprueba y bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, señaló el ministro, en declaraciones que posteriormente fueron validadas también por el Presidente José Antonio Kast.

“Respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando. Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a llevar al Poder legislativo y nunca intentaríamos hacer algo así. Pero hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto”, explicó el Presidente durante un viaje oficial a Costa Rica.

Consultado sobre la postura del Ejecutivo, Briones señaló a Desde la Redacción de La Tercera que le parecía “ horrible, horrible, horrible ”.

“Hace años que no escuchaba que se necesita poner justamente el decreto como la forma de llevar las riendas de un país. ¿Por qué no directamente se ponen un blindaje y un gorro de color marcial, con marcha, y nos transformamos nuevamente en un régimen autoritario?“, señaló.

“No me parece, creo que a los republicanos se les va un poco con este tipo de versos. Por eso insisto que noes necesario farandulizarlo. Importante es ponernos en contexto que los poderes del Estado están funcionando correctamente. Hay detalles, hay detalles, seamos francos, hay detalles, pero eso es lo imperfecto de la democracia que lo hace linda de vivir”, añadió al respecto.

La influencia de Franco Parisi y propuestas del PDG para megarreforma

Otro factor que surgió durante la discusión de la megarreforma ayer en la Cámara eran las conversaciones entre Franco Parisi y Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda.

Tras la reunión, Parisi señaló a la prensa que "lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo" y que había quedado "muy optimista con la conversación“.

Respecto a la influencia del fundador y excandidato presidencial del PDG en las decisiones de los parlamentarios del PDG, Briones enfatizó: “Como bancada tenemos libre conciencia al pensar, somos completamente autónomos, no tenemos la presión de responderle a un líder ”.

Respecto a las propuestas del PDG, el diputado señaló que “hemos estado prácticamente hasta última hora del día y desde muy temprano hoy en la mañana tomando las consideraciones necesarias y ya estamos generando un paquete de indicaciones que nos permitan decirle al Ejecutivo, ok, ustedes quieren esto, bueno, nosotros podríamos apoyar en la eventualidad que se nos respeten los puntos más importantes de las conversaciones preliminares”.

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