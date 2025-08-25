SUSCRÍBETE
El Deportivo

Contra el tiempo: la complicada operación que debe hacer el Sevilla para inscribir a Gabriel Suazo en LaLiga

El equipo andaluz debe vender a un jugador antes del próximo lunes para poder contar con el lateral chileno.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Gabriel Suazo entrena, pero no juega pues no ha sido inscrito por el Sevilla. Foto: @SevillaFC.

El 1 de septiembre e acaba el plazo y cada vez se complica más la inscripción de Gabriel Suazo en la liga española. Esto porque el Sevilla, su nuevo equipo en Europa, supera el límite salarial que establece la organización del torneo y por tanto, no puede contar con sus refuerzos hasta que no venda o mande a préstamo a un jugador de la actual plantilla.

Pero no solo eso. El otrora capitán de Colo Colo también debe esperar el visto bueno de su entrenador, Matías Almeyda, y que el deportista saliente tenga una carga honoraria más alta o igual a la que el percibirá hasta el año 2028. Y eso quedó demostrado en las primeras ventanas que consiguió la entidad hispalense, pues habilitó a Akor Adams y Adnan Januzaj y este lunes hizo lo mismo con Rubén Vargas, pues se lesionaron los volantes Stanis Idumbo Muzambo y el ya mencionado Januzaj, justo antes del duelo que tendrán con Getafe (15:30 horas).

Muy preocupantes son las no inscripciones de Gabriel Suazo y Alfon González cuando restan apenas seis días para que termine una venta de traspasos en la que Antonio Cordón parece haberlo dejado todo para última hora”, fustigó el Diario de Sevilla en el inicio de esta semana.

Pero la política del director deportivo es no preocuparse, pues según declaró hace unos días, “seguimos trabajando, todo es muy voluble y dinámico y puede cambiar por días, estamos en un momento donde las cosas pueden suceder de forma muy rápida”. ¿Su apuesta? Es que esta semana logre vender al menos dos de estos jugadores: Juanlu Sánchez, Dodi Lukebakio o José Ángel Carmona.

Incluso se dice en tierras ibéricas que si Cordón logra sacar a los tres, hasta podría hacer una compra de última hora para cerrar una temporada de pases caótica. No obstante, por el otro lado, ya se piensan las penas del infierno si es que no lo logran.

“El Consejo de Administración apostó por las contrataciones de Cordón y Almeyda, por lo que serán responsables si se consuma el fracaso que lleva un par de años rondando al club blanquirrojo. Los despachos y el césped, como siempre, hablarán a final de temporada; aunque el pesimismo parece haberse apoderado de una afición que culpa a la directiva del descenso a los infiernos de su equipo”, concluyó la publicación mencionada.

