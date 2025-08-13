Gabriel Suazo dio el paso más importante de su carrera. El lateral formado en Colo Colo dejó el Toulouse para vincularse al Sevilla, de LaLiga. El salto cualitativo es indiscutible: cada semana, el carrilero izquierdo, quien forma parte de la Selección, podrá medirse con varios de los mejores atacantes del mundo.

Sin embargo, el estreno oficial del chileno, como el de todos los refuerzos del equipo andaluz, en la competencia ibérica aún está en espera: aún falta que el club concrete un trámite crucial para poder utilizarlos.

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga

El equipo sevillano pasa por un contratiempo: supera el límite salarial que le establece la organización del torneo. En ese escenario, solo tiene un camino que le permite inscribir a sus nuevos elementos: realizar transferencias que le permitan rebajar la carga salarial.

El más complicado con la situación es el técnico Matías Almeyda. Para enfrentar al Athletic de Bilbao, el transandino cuenta con apenas 12 profesionales. Tendrá que completar la convocatoria con juveniles y elementos del equipo filial.

Suazo, el día en que firmó por el Sevilla.

En el club se lo toman con cierta calma. "¿Las inscripciones? Nos queda todavía para el domingo, miro al 1 de septiembre que es donde realmente está el final de todo. Seguimos trabajando, todo es muy voluble y dinámico y puede cambiar por días, estamos en un momento donde las cosas pueden suceder de forma muy rápida, pero nos quedan 15 días“, planteó el director deportivo, Antonio Cordón, en una conferencia de prensa.

En ese escenario, el funcionario opta por el respaldo. "Iremos a San Mamés con lo que haga falta, jugarán once contra once y vamos muy ilusionados, con chicos de la cantera y con lo que sea necesario, trabajamos para poder llegar con un buen equipo a San Mamés y al siguiente partido”, insiste.

Almeyda, según Cordón, conoce el contratiempo. “No es una tragedia, el míster está tranquilo, hablamos todos los días con él y sabíamos tanto él como yo las circunstancias. Se podía dar de esta forma y hasta el cierre de mercado habrá jugadores que no serán inscritos”, relativizó.