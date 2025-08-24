SUSCRÍBETE
El Deportivo

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

Las albas vencen por la cuenta mínima a las cruzadas en el remozado recinto estudiantil.

Christian González 
Christian González
Las Albas celebran en el Claro Arena. Foto: @ColoColoFem/X.

Colo Colo se transforma en el invitado de piedra en el Claro Arena. Las Albas vencieron a la UC por la cuenta mínima y se transformaron en el primer anfitrión en llevarse una victoria desde el flamante recinto estudiantil.

La delantera Mary Valencia se inscribió en la historia al anotar el único gol en el triunfo del equipo de Tatiele Silveira sobre la escuadra estudiantil. Aprovechó una asistencia de Yastin Jiménez para convertir.

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

Claro que sí, ganamos”, publicó la cuenta oficial el club albo, en una evidente ilusión a la denominación del escenario que vino a reemplazar a San Carlos de Apoquindo en el mismo emplazamiento.

Las Albas suman 66 puntos en en un torneo en que solo han cosechado victorias. Las cruzadas, en tanto, aparecen en el quinto puesto, con 39 unidades.

