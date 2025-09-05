SUSCRÍBETE
El Deportivo

Michael Clark anuncia apelación de la U a Conmebol por el duro castigo al público azul en la Sudamericana

El presidente de Azul Azul abordó la sanción que recibieron por parte del organismo continental y valoró la resolución de avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por 
Matías Parker
 
Lucas Mujica
Michael Clark se pronuncia en la U tras el fallo de Conmebol: “Lamentamos profundamente el perjuicio a nuestros hinchas”. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Universidad de Chile reacciona al fallo de la Copa Sudamericana. Los azules avanzan a cuartos de final, pero deberán jugar 14 partidos sin público. Es una sanción que tiene siete duelos como local y siete como visita para los azules. En lo deportivo, avanzaron a cuartos de final y enfrentarán a Alianza Lima.

Una hora después de conocer la sentencia de la Conmebol, Michael Clark rompió el silencio. “Hemos sido notificados sobre la resolución del partido del 20 de agosto pasado contra Independiente. Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales”, señaló el presidente de Azul Azul.

Clark abordó el fallo de la Conmebol.

El timonel valoró el resultado final, pero anunció que apelarán a la medida que los tendrá sin aficionados en las tribunas en sus duelos como local. “Sentimos que darnos como ganadores es lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde, de milagro, no hubo muertos y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales”, comentó.

“Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y desde ya estamos trabajando en la apelación”, añadió.

Finalmente, el ingeniero enfatizó en la posición del club tras los incidentes ocurridos en el certamen subcontinental. “El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores. Por esta razón, continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y de sus hinchas”, sentenció el mandamás azul.

