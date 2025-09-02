SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

El conjunto ahora a cargo de Nicolás Córdova visita al Scratch con la misión de dejar el último lugar de la tabla.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Chile ya quedó fuera de pelear por un cupo para el Mundial de 2026. Esto generó el despido de Ricardo Gareca, por lo que ahora Nicolás Córdova deberá enfrentar los últimos dos partidos de la Roja en las Eliminatorias.

Ahora tendrá la misión de enfrentar como visitante a Brasil, conjunto que ya está clasificado a la cita planetaria, por lo que su técnico, Carlo Ancelotti, ocupará sus últimos duelos para conocer más alternativas.

A qué hora es el partido de Brasil vs. Chile

El partido de Brasil vs. Chile es este jueves 4 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Brasil vs. Chile

El partido de Brasil vs. Chile se transmite por Chilevisión y Mega.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl, Mi Chilevisión y Mega Go.

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

