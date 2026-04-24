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    Nvidia es tan grande que ahora su valor equivale a la suma del PIB de Francia e Italia

    El market cap de la empresa dirigida por Jensen Huang, quebró la barrera de los US$ 5 billones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Dado Ruvic

    Nada parece detener a Nvidia. La compañía tecnológica registra un nuevo avance en Wall Street y su acción alcanzó un nuevo máximo histórico justo en medio del aumento en las perspectivas para el sector de semiconductores.

    El papel de la empresa salta 4,42% y se transa en unos inéditos US$ 208,4.

    Con este resultado, Nvidia consolida su posición como la empresa más valiosa del mundo, con amplia ventaja sobre su más cercana perseguidora.

    El market cap de la empresa dirigida por Jensen Huang, de hecho, quebró hoy una nueva marca, superando la barrera de los US$ 5 billones, una cifra equivalente a la suma del PIB anual de Francia (US$ 3 billones) e Italia (US$ 2,1 billones).

    Las mejores previsiones para el sector explotaron luego que ayer Intel presentara unos resultados que sobrepasaron por mucho las expectativas del mercado, lo cual se reflejó en un salto histórico en Wall Street.

    Los resultados del primer trimestre de Intel mostraron que la demanda de procesadores centrales por parte de los proveedores de servicios de IA superó las expectativas, y la compañía vendió chips que previamente había dado por perdidos.

    Los papeles de Intel se dispararon un 24%, hasta los US$ 83, elevando su capitalización bursátil por encima de los US$ 410.000 millones y superando su máximo histórico de la era de las puntocom, alcanzado en el año 2000.

    “Este resultado reforzó el sentimiento positivo hacia la industria, impulsado por la sólida demanda vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial y sus efectos sobre el ecosistema de semiconductores”, afirmó Ignacio Mieres, analista de XTB.

    En market cap, Nvidia es escoltada por Alphabet, la matriz de Google, con US$ 4,1 billones y Apple, con US$ 3,96 billones.

    Más sobre:Nvidia

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