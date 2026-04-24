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    Kast: “Vamos a ser inflexibles con las personas que manejan en estado de ebriedad, sea un civil o un carabinero”

    El Presidente de la República se refirió al accidente que protagonizaron varios carabineros y que terminó con la vida de una joven. "Todos tienen una tremenda responsabilidad porque ni siquiera bajaron a ver el estado de salud de la persona que impactaron", añadió.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Esta madrugada, María Alejandra Flores Rodríguez, de nacionalidad colombiana y sin familia en Chile, iba como pasajera en un servicio de aplicación cuando el vehículo fue embestido por otro que no respetó la luz roja del semáforo en la intersección de Tarapacá con San Francisco. La joven de 20 años salió eyectada y tras constatarse sus graves lesiones fue derivada al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, recinto en el que falleció horas más tarde.

    El conductor del vehículo responsable de la colisión y sus acompañantes escaparon del lugar corriendo. Cámaras de seguridad los captaron en su huida y cuando algunos de ellos regresaron al automóvil para sacar pertenencias. Posteriormente se supo que todos eran funcionarios de Carabineros. El conductor fue detenido y expulsado de la policía uniformada.

    Pasado el mediodía, desde la institución policial comunicaron la baja de otros seis funcionarios que de alguna forma fueron vinculados al accidente, por lo cual también se dispuso su inmediata baja. “Este hecho constituye una falta gravísima e inaceptable, absolutamente contraria a los principios y valores institucionales”, señaló Carabineros.

    Más tarde, el Presidente de la República, José Antonio Kast condenó los hechos y sostuvo que “nosotros en esto vamos a ser inflexibles con las personas que manejan en estado de ebriedad, sea un civil, sea un funcionario de carabineros, quien sea. Y ahí también vamos a procurar que desde Senda en todas las intervenciones que se hagan en conjunto junto en los controles nocturnos, se controle el tema del consumo de alcohol y el consumo de drogas”.

    “Nadie tiene derecho a poner en riesgo la vida de otra persona. Todos estamos conscientes de que alguien que bebe alcohol o consume drogas no puede manejar. Y mayor responsabilidad tendrá aquel que tiene que hacer cumplir la ley, si es que la infringió, en este caso, un carabinero”, añadió Kast.

    El Mandatario ahondó en el tema, señalando que “hay que buscar quiénes más iban con esa persona en el auto. Todos tienen una tremenda responsabilidad porque ni siquiera bajaron a ver el estado de salud de la persona que impactaron. Esto de verdad es muy grave”.

    Más sobre:José Antonio KastCarabinerosAccidentesEstado de ebriedad

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