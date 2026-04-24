Van 17 renuncias: se agudiza rebelión en Hospital de San Antonio por apoyo a directora que fichó a exministra Vega

Continúa la crisis en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. A 72 horas de la llegada de Jeanette Vega como subdirectora médica, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio intentó remover a la directora del recinto, Loreto Maturana, para que una autoridad subrogante concretara la salida de la exsecretaria de Estado. Sin embargo, toda la línea de sucesión se negó a asumir el cargo y ahora los médicos dieron un paso más: presentaron su renuncia en masa en respaldo a la directora.

El servicio encargado de coordinar al establecimiento asistencial le solicitó la renuncia a Maturana -quien había había sido elegida para el cargo por Alta Dirección Pública en febrero de 2022- este jueves. ¿Las razones? Pérdida de confianza y reiterados errores de conducción.

Pero quien debía subrogarla, Ximena Parada, se negó hacerlo y así también frustró el plan de las autoridades locales y de la Subsecretaría de Salud de remover a la exministra de Gabriel Boric del cargo. Además, el resto de funcionarios del hospital que podrían haber reemplazado a Matura-Alex Gómez, jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del reciento y Mauricio Cortés, jefe de pabellón - también se negaron hacerlo.

Durante las últimas horas de la jornada de ayer, 17 médicos -entre ellos especialistas únicos en sus áreas- añadieron más presión y renunciaron a sus funciones, pues afirman rechazar la solicitud de renuncia presentada a la directora, al considerar que “los motivos no obedecen a argumentos técnicos, sino a una persecución política”.

En la carta en que expresaron su decisión, los médicos también afirmaron que “respetamos las razones técnicas de la directora Maturana para nombrar a la doctora Vega como subdirectora de gestión asistencial. Nuestro objetivo es salvar vidas y no existen otros intereses”.

Y la misiva concluye que “valoramos profundamente la calidad técnica y gestión de la directora, quien esta en su tercer periodo de ADP con cumplimiento 100% en ambos periodos anteriores. Por estas razones los médicos del Hospital Claudio Vicuña, que suscriben la presente, presentan su renuncia al Hospital a contar del lunes 27 de abril”.

Eso sí, la carta aún no ha sido enviada formalmente a las autoridades del Servicio de Salud ni a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ya que funcionarios del recinto advierten que el número de médicos que adhieran al documento y pongan sus cargos a disposición seguiría aumentando durante las próximas horas.

En paralelo, fuentes del Minsal aseguran que cuentan con planes de contingencia ante esta medida de presión y que, de concretarse las renuncias, se dispondría el envío de reemplazos desde el nivel central.

El respaldo para Vega

Las autoridades, en todo caso, no han negado que existan consideraciones políticas detrás del conflicto.

De hecho, horas después del nombramiento de Vega, el director del Servicio de Salud, Juan Castro, fue el primero en salir al paso y cuestionó la determinación de la directora del establecimiento. En declaraciones a La Tercera, señaló: “Personalmente no avalo la decisión. Respeto a la doctora Vega desde el punto de vista profesional, pero creo que es un error político”.

En ese contexto, desde el mundo sanitario y político defienden el aterrizaje de la exministra en el hospital, asegurando que desde el punto de vista técnico cuenta con las credenciales para el cargo, destacando su experiencia en el sistema público, su paso por cargos gubernamentales y su trabajo en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Por ejemplo, el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, advierte que “este tipo de polémicas no le hacen bien al país ni a los pacientes. Su nombramiento sí le va a hacer mucho bien a la comunidad, porque con su experiencia y con el conocimiento que tiene, puestos al servicio de este hospital y de esta comunidad, solamente veremos mejoras en tantos aspectos que tenemos que mejorar y que tienen en el centro al paciente ”.

El exsubsecretario de Redes Asistenciales del gobierno de Boric, Bernardo Martorell, coincide que “es un mal precedente que rompe la tradición transversal de colaboración en salud. No hay talento que perder en el territorio donde el trabajo es muy operativo. Allí debe primar la experiencia técnica por sobre la pequeñez política . Si no, la sostenibilidad del sistema se ve perjudicada, y con ello el servicio que damos a nuestros pacientes. No hay que olvidar que más del 80% de la población es Fonasa y que la directora que le piden la renuncia redujo los tiempos de espera y contuvo el gasto.”

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, afirmó que no descarta concurrir personalmente al hospital o invitar a los gremios a las próximas sesiones de la instancia parlamentaria para abordar la crisis que afecta al recinto asistencial.