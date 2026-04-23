La gran batalla

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena abordan el ingreso de la megarreforma de José Antonio Kast y sus implicancias.
Por otro lado, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, cuestionó las críticas de Chile Vamos al gobierno. Aseguró que esa coalición no es el sustento político de la administración de José Antonio Kast y que él hubiese ganado igual sin ese respaldo.
Planteó que los ministros tienen que ser empáticos.
Y que tienen que demoler cerca de mil viviendas en distintos lugares.
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