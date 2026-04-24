Hasta junio: se extiende el plazo de la OPA de Aníbal Mosa para adquirir el control de Blanco y Negro

Aníbal Mosa busca tener el control absoluto de Colo Colo. El presidente de Blanco y Negro lo hace a través del aumento de su propiedad en la concesionaria. El empresario presentó durante la última semana una segunda Oferta Pública de Acciones (OPA) que contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B (equivalentes al 61,18% de esa serie) a un precio de $162 por papel, lo que totaliza cerca de $9.912 millones.

En primera instancia, esta se extendía por 30 días corridos entre el 22 de abril y el 22 de mayo de 2026, en la hora de apertura y cierre del mercado bursátil. Sin embargo, este viernes, se informó que el plazo aumentó.

“Conforme a lo establecido en el artículo 205 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y en la sección “3.4. Plazo de Duración de la Oferta” del Aviso de Inicio, el Oferente informa de la prórroga de la vigencia de la Oferta por 11 (once) días corridos adicionales, de modo que la Oferta se extiende hasta las 17:30 horas del día 2 de junio de 2026“, señala el aviso de prórroga de la OPA.

El documento detalla antes la oferta de Mosa. “Con fecha 21 de abril de 2026, Inversiones Panitao Limitada, una sociedad de responsabilidad limitada constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Chile, Rol Único Tributario N°76.031.651-2 (en adelante, el “Oferente”), publicó en el diario de circulación nacional El Mercurio y en el diario electrónico El Mostrador, un aviso de inicio de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (el “Aviso de Inicio”), para adquirir hasta 61.186.470 acciones de la Serie B emitidas por Blanco y Negro S.A., una sociedad anónima abierta constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Chile, Rol Único Tributario N°99.589.230-8, las que representan un 61,186% del capital de dicha sociedad y que no eran de propiedad del Oferente ni del Fondo de Inversión Privado Parinacota a la fecha del Aviso de Inicio (la “Oferta”). Con igual fecha, el Oferente puso a disposición de los interesados el prospecto de la Oferta", indica el texto.