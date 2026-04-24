SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Hasta junio: se extiende el plazo de la OPA de Aníbal Mosa para adquirir el control de Blanco y Negro

    La oferta del empresario podrá ser respondida hasta el 2 de junio, según se supo a través de un aviso de prórroga.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Hasta junio: se extiende el plazo de la OPA de Aníbal Mosa para adquirir el control total de Blanco y Negro. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Aníbal Mosa busca tener el control absoluto de Colo Colo. El presidente de Blanco y Negro lo hace a través del aumento de su propiedad en la concesionaria. El empresario presentó durante la última semana una segunda Oferta Pública de Acciones (OPA) que contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B (equivalentes al 61,18% de esa serie) a un precio de $162 por papel, lo que totaliza cerca de $9.912 millones.

    En primera instancia, esta se extendía por 30 días corridos entre el 22 de abril y el 22 de mayo de 2026, en la hora de apertura y cierre del mercado bursátil. Sin embargo, este viernes, se informó que el plazo aumentó.

    “Conforme a lo establecido en el artículo 205 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y en la sección “3.4. Plazo de Duración de la Oferta” del Aviso de Inicio, el Oferente informa de la prórroga de la vigencia de la Oferta por 11 (once) días corridos adicionales, de modo que la Oferta se extiende hasta las 17:30 horas del día 2 de junio de 2026“, señala el aviso de prórroga de la OPA.

    El documento detalla antes la oferta de Mosa. “Con fecha 21 de abril de 2026, Inversiones Panitao Limitada, una sociedad de responsabilidad limitada constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Chile, Rol Único Tributario N°76.031.651-2 (en adelante, el “Oferente”), publicó en el diario de circulación nacional El Mercurio y en el diario electrónico El Mostrador, un aviso de inicio de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (el “Aviso de Inicio”), para adquirir hasta 61.186.470 acciones de la Serie B emitidas por Blanco y Negro S.A., una sociedad anónima abierta constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Chile, Rol Único Tributario N°99.589.230-8, las que representan un 61,186% del capital de dicha sociedad y que no eran de propiedad del Oferente ni del Fondo de Inversión Privado Parinacota a la fecha del Aviso de Inicio (la “Oferta”). Con igual fecha, el Oferente puso a disposición de los interesados el prospecto de la Oferta", indica el texto.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoColo ColoOPAAníbal MosaBlanco y Negro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    EE.UU. pone en marcha un nuevo protocolo para restituir la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara por unanimidad “inviable” la realización de elecciones complementarias

    EE.UU. envía este sábado una delegación a Islamabad para entablar conversaciones “directas” con Irán

    Lo más leído

    1.
    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini se mide contra el Real Madrid en la liga española

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini se mide contra el Real Madrid en la liga española

    2.
    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    3.
    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    4.
    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    5.
    A menos de dos meses del Mundial: Estados Unidos le pide a la FIFA que Italia se quede con el cupo de Irán

    A menos de dos meses del Mundial: Estados Unidos le pide a la FIFA que Italia se quede con el cupo de Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes
    Chile

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes

    Kast: “Vamos a ser inflexibles con las personas que manejan en estado de ebriedad, sea un civil o un carabinero”

    Kast descarta que rechazo de megarreforma paralice al gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores
    Negocios

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Nvidia es tan grande que ahora su valor equivale a la suma del PIB de Francia e Italia

    Bolsa de Santiago repunta tras 5 sesiones de bajas y las acciones de Cencosud también se recuperan

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    Matías Claro respalda a José María Buljubasich en Cruzados: “Es el gerente deportivo más exitoso de la historia de la UC”
    El Deportivo

    Matías Claro respalda a José María Buljubasich en Cruzados: “Es el gerente deportivo más exitoso de la historia de la UC”

    Hasta junio: se extiende el plazo de la OPA de Aníbal Mosa para adquirir el control de Blanco y Negro

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini se mide contra el Real Madrid en la liga española

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson
    Cultura y entretención

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Película de Michael Jackson hace historia en su debut en Chile

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán
    Mundo

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    EE.UU. pone en marcha un nuevo protocolo para restituir la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara por unanimidad “inviable” la realización de elecciones complementarias

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra