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    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    El presidente estadounidense afirmó este miércoles que Irán “es puro hablar y ninguna acción” en las estancadas negociaciones con Washington. “Ahora tendrán que pagar el precio”, aseguró.

    Por 
    RFI
    Donald Trump. Foto: Archivo Joyce N. Boghosian

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Medio Oriente y ahora “tendrá que pagar el precio”.

    La publicación de Trump en su red Truth Social, donde afirmó que las fuerzas armadas iraníes han sido “completamente derrotadas”, se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran los ataques más intensos desde el alto el fuego en abril.

    “¡¡¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”, escribió Trump en su red Truth Social.

    La nueva escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán el lunes, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

    Antes de ello, Trump había dicho a periodistas el martes que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final y podrían concluirse en “dos o tres días”.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.TrumpAcuerdoHelicóptero ApacheMundo

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