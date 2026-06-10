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    Mercado reduce proyección de inflación para 2026, pero también recorta la estimación de crecimiento económico

    De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) cerraría el año con un incremento de 1,6% en comparación con la expansión de 2% que se pronosticaba en el sondeo anterior.

    Por 
    Patricia San Juan
    Mercado reduce estimación de inflación y crecimiento para 2026.

    Luego que en días recientes se conociera que la inflación de mayo fue menor a la esperada, pero que la actividad económica también estuvo bajo las proyecciones, el mercado ajustó sus estimaciones para ambas variables.

    De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas, dada a conocer este miércoles por el Banco Central, los consultados prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrará una variación nula en junio, tras el alza de 0,2% anotada el mes pasado.

    En tanto para el conjunto del año se estima que la inflación cerrará con un aumento de 4,1% versus el incremento de 4,3% proyectado en el sondeo anterior.

    Pese a ello la inflación seguiría estando bastante por debajo del 3% que tiene como meta el Banco Central, nivel que solo se alcanzaría a fines de 2027.

    En este contexto los expertos proyectan que el Banco Central mantendrá la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su nivel actual de 4,5% al menos hasta diciembre de este año.

    Menor crecimiento

    Por el lado negativo las menores perspectivas para la inflación fueron contrastadas por un recorte en las previsiones de crecimiento económico.

    A principios de mes el Banco Central reportó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 1,2% interanual en abril, mientras los economistas consultados por Pulso anticipaban un descenso de entre 0,2% y 0,6%. Con ello completó cuatro meses de caídas y tuvo su peor desempeño en más de tres años.

    Tras estos datos el mercado ahora estima que el Producto Interno Bruto (PIB) cerrará el 2026 con un incremento de 1,6% en comparación con la expansión de 2% que se proyectaba en la encuesta previa.

    Sin embargo para 2027 y 2028 las previsiones se elevaron desde un crecimiento de 2,5% a 2,6%.

    Respecto al tipo de cambio se estima que se ubicará en $896 en dos meses, en $870 en 11 meses y en $860 en 23 meses.

    La encuesta se realiza a un grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras y se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior.

    Más sobre:EconomíaInflaciónPIBBanco Central

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