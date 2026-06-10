Encuesta CEP: 51% cree que el Presidente Kast no tiene disposición a llegar a acuerdos con la oposición

La nueva edición del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos -conocida como encuesta CEP-, tiene entre sus mediciones la figura del Presidente José Antonio Kast.

El estudio, realizado entre el 18 de abril y el 27 de mayo 2026, fue aplicado en terreno a 1.469 personas en 122 comunas del país. El nivel de respuesta fue de un 62,2% en relación a la muestra original de 2.360 ciudadanos.

Uno de los indicadores en relación al Mandatario fue su disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición.

De acuerdo a los datos de esta nueva encuesta CEP, un 51% cree que Kast no está dispuesto a llegar a acuerdos con sus adversarios políticos.

Por el contrario, un 44% de los encuestados piensa que el Jefe de Estado tiene disposición a escuchar y llegar a consensos con la oposición. En tanto, un 5% o no sabe o no contestó.

La recolección de datos se hizo a través de entrevistas cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado. Además, estima que el error muestral está en ± 2,8% considerando, varianza máxima, un nivel de confianza 95% y un efecto del diseño estimado de 1,2.