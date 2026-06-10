Jefe de bancada de republicanos descarta riesgos para la AC contra Grau tras libertad de acción de RN

El jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, aseguró este miércoles que la determinación de Renovación Nacional, de darle libertad de acción a sus diputados para enfrentar votación de la acusación constitucional contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, no haría que el libelo corra riesgo.

En conversación con Desde la Redacción, programa de streaming de La Tercera, el representante republicano sostuvo que no les sorprendió la decisión del partido liderado por Andrea Balladares en torno a la ofensiva presentada por republicanos, libertarios y algunos diputados del PDG contra el último jefe de la billetera fiscal del gobierno de Gabriel Boric.

“Era algo esperable porque habían varios parlamentarios que no se sentían cómodos con esto y no quieren dar una orden de partido que después no puedan cumplir”, señaló Moreno.

En esa línea, agregó: “Yo hubiese esperado que tuvieran una sola decisión de votar a favor, pero tampoco lo veo como algo grave de que tengan esta libertad de acción, porque yo creo que de los 13 parlamentarios de RN, yo me atrevería a decir que por lo menos hay ocho, nueve que ya están bien decididos que van a votar a favor y yo creo que con el tiempo se pueden ir sumando más”.

En ese sentido, aseguró que para él la votación no corre riesgo porque cuando “se empiece a dar la discusión y se empiecen a plantear los argumentos que hay al interior de la acusación, les va a hacer sentido a muchos”.

“El resquemor que tienen muchos es que esto puede ser el inicio de más acusaciones constitucionales, pero cuando se entre a la discusión y vas juntando los hechos con el estándar de prueba, naturalmente que el resultado de esas dos cosas es que hay responsabilidad del exministro Grau, por lo tanto, lo lógico es apoyar eso”, continuó.

“Yo creo que no se corre el riesgo y que cuando esto se vaya desempeñando y se vaya desenvolviendo y uno vaya desmenuzando los mismos argumentos y los fundamentos que hay atrás de cada uno, naturalmente que varias de esas personas que tienen algunos resquemores van a decir que acá hay un punto, hay razón, y que esto no pasa por una posición”, reforzó.

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