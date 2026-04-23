SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Un nuevo informe revela la brecha entre cómo las mujeres en Chile entienden hoy la belleza y una sociedad que aún impone estándares físicos exigentes, especialmente sobre las más jóvenes y quienes envejecen.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    Aunque las mujeres en Chile están redefiniendo la belleza desde el bienestar emocional, la sociedad sigue operando bajo parámetros más rígidos. Esa es la principal conclusión que revela la segunda edición del informe Radiografía de la belleza 2026: las mujeres cambiaron, la sociedad todavía no, elaborado por Natura y Cadem.

    El estudio, que encuestó a 700 mujeres de todo el territorio nacional, revela una preocupante brecha generacional: las mujeres de la Generación Z son quienes más sufren la presión social y personal por cumplir con estándares de apariencia, a pesar de ser las más críticas con ellos.

    Los resultados muestran que, mientras el 83% de las mujeres prioriza sentirse bien consigo misma, un 62% percibe que la sociedad chilena sigue priorizando la apariencia por sobre el bienestar. Así, se configuran nuevas formas de presión, especialmente entre las más jóvenes, pero también en quienes enfrentan el paso del tiempo o vienen de otras culturas.

    Generación Z: El segmento que más sufre la presión por verse bien

    Son críticas de los estándares de belleza, pero al mismo tiempo las más afectadas por ellos. Las mujeres de entre 18 y 24 años aparecen como el grupo más tensionado frente a la belleza: un 51% declara sentir mucha o bastante presión personal por su apariencia, una cifra que contrasta drásticamente con el 5% en mujeres mayores.

    La contradicción es evidente. Aunque esta generación ha impulsado discursos de diversidad y aceptación, sigue atrapada en dinámicas de comparación constante, amplificadas por redes sociales que operan como vitrinas permanentes. No es casual que 4 de cada 10 jóvenes asocien directamente “verse bien” con el atractivo físico, mientras que en generaciones mayores esa idea se vincula con el bienestar emocional.

    Belleza Plateada: La división frente a las canas y el castigo social a la vejez

    Otro hallazgo importante del estudio arrojó que, aunque el 90% de las mujeres cree que la belleza debería representar todas las edades, un 80% sostiene que la sociedad chilena todavía castiga el verse mayor, instalando una especie de “edad límite” para sentirse válida o visible.

    Esta presión se intensifica especialmente entre los 30 y 50 años, donde más de la mitad de las encuestadas identifica una exigencia fuerte por mantenerse joven. En ese contexto, decisiones como dejarse las canas o abandonar ciertos rituales estéticos entran en tensión con las presiones y expectativas de la sociedad.

    La llamada “belleza plateada” no solo divide opiniones, sino que evidencia una incomodidad cultural más profunda: la dificultad de integrar la vejez como parte legítima de lo bello.

    Factor migrante: Cómo la población extranjera trae una visión más libre y diversa de la estética

    En contraste con la rigidez percibida en Chile, las mujeres migrantes parecen moverse con mayor libertad frente a los estándares de belleza. Un 77% de ellas considera que la belleza actual es más diversa, frente al 56% de las chilenas, y además reportan sentir menor presión social por su apariencia.

    Esa diferencia no solo habla de percepciones, sino también de experiencias culturales. La diversidad de orígenes introduce nuevas formas de entender el cuerpo, la edad y la estética, desafiando los modelos tradicionales que han predominado localmente. En ese cruce, la migración no solo transforma barrios o costumbres, sino también la manera en que se mira la belleza.

    La belleza como constante campo de disputa

    Lo que revela este informe, en resumen, no es solo una radiografía de cómo se percibe la belleza en Chile, sino que demuestra una tensión más profunda entre la percepción individual y la social. Las mujeres están redefiniendo sus prioridades al poner el bienestar, el descanso y la salud mental en el centro, pero siguen habitando un espacio social que no siempre acompaña esa transformación.

    “Podemos decir que las mujeres están cambiando su escala de valores, mientras que la sociedad va uno o varios pasos atrás”, reflexionó Montserrat Copaja, gerente de Estudios Cuantitativos de Cadem. Esto va más allá de la apariencia, entran en juego la libertad de envejecer sin castigo, de habitar el propio cuerpo sin presiones externas y de construir identidad sin estar permanentemente expuestas al juicio externo, porque, si bien los discursos han avanzado, las prácticas siguen operando bajo lógicas más antiguas.

    Más sobre:BellezaMujeresestándares de bellezasalud mentalautoestimaGeneración Zbelleza plateada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI logra liberación de mujer secuestrada en Estación Central y reporta detención de sujetos involucrados

    Gobierno colombiano ordena el traslado de parte de los ahorros para pensiones administrados por las AFP al sistema estatal

    Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    PDI logra liberación de mujer secuestrada en Estación Central y reporta detención de sujetos involucrados
    Chile

    PDI logra liberación de mujer secuestrada en Estación Central y reporta detención de sujetos involucrados

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    Gobierno colombiano ordena el traslado de parte de los ahorros para pensiones administrados por las AFP al sistema estatal
    Negocios

    Gobierno colombiano ordena el traslado de parte de los ahorros para pensiones administrados por las AFP al sistema estatal

    Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo

    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas
    Tendencias

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera
    El Deportivo

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro
    Cultura y entretención

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Rudolf Tamás Metz, analista húngaro: “Orbán hizo demasiado hincapié en política exterior y alianzas simbólicas como con Trump y Meloni“
    Mundo

    Rudolf Tamás Metz, analista húngaro: “Orbán hizo demasiado hincapié en política exterior y alianzas simbólicas como con Trump y Meloni“

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    El Tribunal Penal Internacional confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y lo envía a juicio

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra