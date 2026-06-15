Las dudas opositoras para ir al TC por Megarreforma: el PS quiere garantías, mientras el FA y el PPD buscan subir la apuesta

Una nueva reunión tuvo la oposición este lunes en la sede del Partido Socialista (PS). En la instancia se abordó otra vez la idea de llevar la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast al Tribunal Constitucional (TC), que aún sigue sin una definición concreta.

El sector avanza a un consenso sobre concretar la ofensiva en el TC, aún cuando existen dudas que los dividen como la definición de cuándo hacerlo y qué argumentos utilizar para armar un caso sólido, con el que se pueda lograr una victoria.

En caso de derrota, dicen en el sector, la ofensiva constitucional terminaría siendo perjudicial para la oposición y tendría el efecto contrario al que se pretende conseguir, es decir, potenciaría la iniciativa de La Moneda a la que en la izquierda han catalogado como “la madre de todas las batallas” en la arena política.

Las distintas visiones que tiene la oposición al respecto quedaron mucho más marcadas el jueves pasado que este lunes. Esa jornada se reunieron en la casa central del PS los secretarios generales del sector con abogados constitucionalistas de cada tienda.

A esa cita llegaron Gabriel Osorio (PS), Claudia Sarmiento (PS), Jaime Gajardo (PC), Jaime Bassa (FA), Francisco Muñoz (PL), entre otros. Asistentes de la reunión concuerdan en que el representante del Frente Amplio se mostró con muchas más ganas de ir al Tribunal Constitucional. A diferencia del exconvencional, los sectores del socialismo y comunismo hicieron hincapié en que no es llegar e ir y reforzaron la idea de buscar argumentos sólidos para concretar la ofensiva y no terminar protagonizando una fallida puesta en escena para el sector.

Gabriel Osorio, exintegrante del Comité de Expertos del Consejo Constitucional, llegó a plantear la necesidad de tener una “bala de plata” para consolidar una arremetida contra la principal medida del Presidente Kast. Es decir plantear una alternativa ante el TC que sea infalible y no exponga a la oposición a un boomerang.

Decisión para el próximo lunes y una nueva alternativa

Este lunes tampoco se lograron despejar las dudas. Por un lado existe cierto consenso en que si van al TC deben hacerlo sí o sí después de que haya terminado la tramitación del proyecto estrella del gobierno y no antes.

Esto para poder despejar la otra duda, sobre qué argumentos marcarán la ofensiva constitucional.

Por un lado, en el PS están convencidos de que la arremetida debe centrarse únicamente en la invariabilidad tributaria por 25 años, medida que ha sido el eje de casi todas las críticas de los dirigentes del sector. En los otros partidos han recogido ese guante.

En el FA, en tanto, apuestan a incluir temas medioambientales en la ofensiva por ir al Tribunal Constitucional. El escenario, insisten, puede cambiar respecto a cómo avance la tramitación de la megarreforma en el Senado. El próximo lunes, en principio, los presidentes de partido de la oposición se volverán a congregar y pretenden zanjar la decisión que vayan a tomar con respecto a ir o no al Tribunal Constitucional.

“El PC va a actuar de conjunto con la mesa de partidos políticos y la conclusión de ir al tribunal es una elaboración que se está haciendo como mesa”, dijo al respecto Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista.

En la reunión de este lunes hubo representación desde el PC a la DC. Por los comunistas estuvieron Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Claudia Pascual y Daniela Serrano; por el FA hicieron lo propio Constanza Martínez, Simón Ramírez, Diego Ibáñez, Carolina Tello y Emilia Schneider; por el PS marcaron presencia Paulina Vodanovic y Arturo Barrios; por el PPD llegó Raúl Soto; a nombre del PL asistieron Nicole Troncoso y Patricio Morales; por Acción Humanista, Efrén Osorio y Ana María Gazmuri, y por la DC, Álvaro Ortiz y Alejandra Krauss.

En paralelo a esta discusión, desde la oposición siguen surgiendo alternativas. Una de ellas la puso el PPD sobre la mesa durante la reunión. Soto, su timonel, planteó la idea de llevar también al Tribunal Constitucional los recortes en salud, algo que quedó en verse.