Con una joya de Zampedri: la UC vuelve a ganar, pero está muy lejos de su mejor versión a días de la Copa Libertadores

La UC vuelve a ganar, pero está muy lejos de su mejor versión a días de la Copa Libertadores.

Universidad Católica ganó. Y punto. Justo antes de reiniciar su participación en la Copa Libertadores, en los octavos de final. Abriendo la fecha 18 de la Liga de Primera, el elenco estudiantil superó 2-0 a Cobresal en el césped artificial del Claro Arena. Ganó con un autogol y una obra de arte de su artillero histórico. Nada más.

La UC llegó al duelo con la necesidad de mejorar, luego de tres partidos seguidos sin ganar (dos derrotas y un empate) y 10 goles encajados. Arrancó la jornada a 15 puntos de Colo Colo, en el tercer puesto de la tabla, debiendo remar desde atrás en la pelea por el Chile 2 de la Libertadores 2027, el objetivo más realista en lo que queda de torneo.

Volvió Vicente Bernedo a la portería, tras su sanción de tres partidos. No obstante, la principal novedad fue la titularidad del juvenil Francisco Daza (mundialista Sub 17) como lateral derecho. En un contexto donde Católica es uno de los dos equipos de Primera sin reforzarse para el segundo semestre, cuando el libro de pases se cierra la semana que viene, y las lesiones son numerosas, Garnero debe recurrir a las inferiores.

Algo sucedió con los cruzados. Tomando como inicio la victoria en La Bombonera, llegó a hilar nueve victorias seguidas. El equipo se notaba carburado, coincidiendo con el receso de mitad de año. Pero la derrota con San Luis, por la Copa Chile, fue un quiebre. El equipo empezó a desnudar grietas defensivas, la reacción en la cancha no era la misma y los “soldados” empezaban a caer.

Esa sensación de falta de ideas se mantuvo ante los mineros. La primera media hora de partido fue muy pobre. Sin profundidad, sin velocidad, sin fluidez. Tampoco había desequilibrio por afuera. Cuando el joven Daza se soltaba por la derecha, no siempre recibió el balón. Un signo inequívoco de la escasez de claridad fue recurrir tanto a los centros como vía de ataque. Solo en el primer periodo, la UC lanzó 17 centros, con apenas un 35% de efectividad (datos de Sofascore).

La primera jugada relativamente hilvanada del local fue a la media hora, que acabó en un remate elevado de Cuevas. Quizás tratando de ensayar lo que hará en La Plata, en el retroceso se paraba 4-1-4-1. Las inquietudes en la Católica fueron desde temprano. En un equipo que ve reducida su cantidad de variantes, una baja más es un problema. Juan Ignacio Díaz salió lesionado en el primer cuarto de hora. Es duda para jugar en Argentina.

Los cruzados enfrentaban no solo a un rival con un libreto definido (velocidad y jugar de contragolpe). También a sus propios fantasmas. Dentro de lo poco que generó en la primera mitad, Eugenio Mena se perdió el 1-0 dentro del área, en inmejorable posición. En rigor, el meta Matías Olguín evitó el tanto con el rostro. Esta jugada y una opción de Zampedri, en el inicio, fue lo único que hizo la UC en ofensiva.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Para el complemento, Garnero cambió a Mena por Matías Palavecino, pasando al multiuso Cuevas a la izquierda. A los estudiantiles les siguió costando adecuarse al partido. No daba con la tecla justa para dar con el tono preciso. Los nortinos encontraban algún resquicio apelando a la velocidad del panameño Janpol Morales.

En la hora de juego, se le abrió el arco a la Católica. Gracias a un autogol. Por el contexto, no podía ser de otra manera. Jugada personal de Diego Corral por la derecha. Desborda, saca centro y el balón impacta en Guillermo Pacheco, quien anota en propia meta. El lateral estaba en la custodia de Zampedri.

Lejos de marcar una superioridad concreta, la UC encontró tramos donde fluyó un poco mejor en la segunda mitad. Mediante los balones aéreos, llegó al arco rival. En los 70′, Zampedri se perdió el 2-0. En rigor, fue un tapadón del golero Olguín, el responsable de que Cobresal siguiera en partido. Viendo el vaso medio lleno, desde la vereda cruzada, fue el trabajo defensivo. Mejor concentración y anticipación.

En el tiempo añadido, apareció el inoxidable Fernando Zampedri. Gana la posición, ve adelantado al portero y saca un remate de distancia que se cuela en el arco. En un duelo difícil, esa obra fue el premio para las 13 mil personas que fueron a la precordillera. Así son los goleadores.

Sin disipar las dudas sobre su juego, la UC volvió a ganar y alcanza los 30 puntos, desplazando a la U del segundo puesto por diferencia de goles (+14 contra +10). Ahora deberá cambiar el chip y ponerse en modo Libertadores, porque el martes visita a Estudiantes, elenco eminentemente copero.

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; F. Daza (72′, B. Cerezo), B. Ampuero, J. I. Díaz (17′, D. González), E. Mena (46′, M. Palavecino); J. Valencia (88′, G. Medel); D. Corral (72’, M. Gómez), F. Zuqui, C. Cuevas, J. Giani; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Cobresal: M. Olguín; G. Pacheco (85’, F. Villagrán), C. Moreno, J. Tiznado, A. Castillo; J. Brea, B. Valenzuela, J. Fuentes (85’, B. Carvallo), J. Morales (75′, M. Espinoza); C. Yanis (85’, A. Astudillo); y S. Pino (75′, F. Frías). DT: G. Huerta.

Goles: 1-0, 60′, Autogol de Pacheco, tras desborde de Corral; 2-0, 90′+5, Zampedri, golazo con remate de larga distancia.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Valencia (UC); Pacheco, Fuentes, Moreno (C).

Estadio Claro Arena. Asistieron 13.911 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.