Más problemas para la UC: Juan Ignacio Díaz sale lesionado y es duda para jugar contra Estudiantes en la Libertadores

Corría el minuto 6 del partido entre Universidad Católica y Cobresal, por la fecha 18 de la Liga de Primera, en el Claro Arena. No había ocurrido demasiado en el duelo cuando el defensor de la franja Juan Ignacio Díaz se exigió al máximo para recuperar el balón ante Stefan Pino. Luego de esa acción quedó tendido en el césped sintético de la precordillera, pero a los segundos se puso de pie y siguió jugando. Parecía que era solo un susto.

Sin embargo, a los 15′ el excentral de O’Higgins se volvió a lanzar al pasto. Sentado, con las rodillas flectadas, su rostro reflejaba lo peor: no podría continuar. La camilla ingresó rápido a la cancha y lo sacaron.

A un costado, Daniel González se alistó sin mucho tiempo para calentar. Se arregló las medias e ingresó en lugar de Díaz.

Problemas con miras al duelo con Estudiantes

La situación es delicada si se considera que el próximo martes el equipo de Daniel Garnero juega ante Estudiantes de La Plata en Argentina, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Pensando en ese duelo, ahora Juan Ignacio Díaz es duda.

Y los problemas pueden ser más, ya que, ante la lesión de Sebastián Arancibia en la zona del lateral derecho en los cruzados, precisamente Daniel González era uno de los candidatos a usar ese lugar. Con la lesión de Díaz y su posible ausencia en el Estadio Uno de La Plata, se complica la opción de que el ex Santiago Wanderers juegue por la banda.

Cabe consignar que estas dos bajas no son las únicas en el plantel de la UC para el encuentro ante Estudiantes. Tampoco estarán por lesiones Juan Francisco Rossel, Clemente Montes, Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia.