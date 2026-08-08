Vientos de hasta 70 km/h y nevadas: Senapred alerta por evento meteorológico en sector cordillerano de Región de Coquimbo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) alertó la noche de este viernes de un evento metereológico que afectará a la Región de Coquimbo, debido a viento y nevadas en su zona cordillerana.

Esto luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticara para la cordillera de la región viento normal a moderado, con una intensidad estimada entre los 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, hasta el próximo lunes 10.

De la misma forma, la DMC proyectó nevadas normales a moderadas, con probabilidad de ventisca, en la misma zona cordillerana desde la mañana del martes 11 a la del miércoles 12.

Esto a causa de una inestabilidad atmosférica, que podría dejar montos estimados de nieve entre 25 y 35 centímetros en la cordillera al norte de Vicuña.

En consideración a dichos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Senapred declaró el evento meteorológico.

Una medida que permite preparar los recursos necesarios para evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.