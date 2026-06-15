Registró actividad después de tres años: Senapred mantiene alerta verde en Complejo Volcánico Nevados de Chillán

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantiene activo un monitoreo por la actividad que, después de tres años sin registros, presentó el Complejo Volcánico Nevados de Chillán.

“De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Complejo Volcánico Nevados de Chillán mantiene la alerta técnica en nivel verde ”, mencionaron desde Senapred.

En relación con el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) emitido a las 08.20 horas de hoy lunes 15 de junio, se informa que a las 07.20 y a las 07.55 horas de hoy, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Complejo Volcánico Nevados de Chillán registraron la ocurrencia de dos eventos de emisiones de material piroclástico.

El primero fue una columna que registró una altura de 120 metros, y se dirigió al sureste del volcán. El segundo tuvo una altura de 80 metros con la misma dirección que el anterior.