Tras fallecimiento de montañista en el volcán Calbuco: Conaf llama a visitar con precaución las áreas protegidas

La trágica situación registrada el pasado sábado en la Región de Los Lagos encendió las alarmas en la Corporación Nacional Forestal (Conaf), desde donde hicieron un llamado a visitar las zonas protegidas con extrema precaución y con los equipos adecuados.

Esa jornada un montañista falleció mientras descendía el volcán Calbuco. La persona sufrió una caída de cerca de 200 metros en el sector de El Canalón, por el costado oeste del volcán.

El amigo de la víctima, con quien excursionaba el lugar, dio aviso a Carabineros de lo sucedido. De esa forma, se desarrolló un complejo operativo de rescate en la Reserva Nacional Llanquihue, en Puerto Montt.

Con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea y de personal del GOPE, el cuerpo del montañista fue retirado del lugar.

El director regional de Conaf Los Lagos, Fernando Gebhard, insistió en que los visitantes “deben planificar su visita a todos los parques y reservas nacionales, especialmente en zonas de alta montaña”.

“ Deben contar con su indumentaria y el equipamiento adecuado para cada actividad de montaña : crampones, piolet, casco, ropa técnica e indumentaria de abrigo”, señaló.

La autoridad además, recalcó que los excursionistas deben “estar siempre acompañados, en cordada de al menos dos personas con experiencia en montañismo. También, informarse sobre las condiciones actuales del área y los permisos requeridos”.

“En caso de no contar con la experiencia, acompañarse de guías certificados y servicios de empresas turísticas autorizadas para actividades de alta montaña”, indicó.

Desde Conaf precisaron que las recomendaciones “son una herramienta de protección de la vida humana y del patrimonio natural de Chile”.

Con ello, enfatizaron en que se debe tener responsabilidad al visitar una área protegida.