SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras fallecimiento de montañista en el volcán Calbuco: Conaf llama a visitar con precaución las áreas protegidas

    El excursionista sufrió una caída de cerca de 200 metros en el sector de El Canalón. Para recuperar su cuerpo se realizó un complejo operativo, que incluyó un helicóptero de la FACH.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Volcán Calbuco. Foto: Conaf.

    La trágica situación registrada el pasado sábado en la Región de Los Lagos encendió las alarmas en la Corporación Nacional Forestal (Conaf), desde donde hicieron un llamado a visitar las zonas protegidas con extrema precaución y con los equipos adecuados.

    Esa jornada un montañista falleció mientras descendía el volcán Calbuco. La persona sufrió una caída de cerca de 200 metros en el sector de El Canalón, por el costado oeste del volcán.

    El amigo de la víctima, con quien excursionaba el lugar, dio aviso a Carabineros de lo sucedido. De esa forma, se desarrolló un complejo operativo de rescate en la Reserva Nacional Llanquihue, en Puerto Montt.

    Con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea y de personal del GOPE, el cuerpo del montañista fue retirado del lugar.

    El director regional de Conaf Los Lagos, Fernando Gebhard, insistió en que los visitantes “deben planificar su visita a todos los parques y reservas nacionales, especialmente en zonas de alta montaña”.

    Deben contar con su indumentaria y el equipamiento adecuado para cada actividad de montaña: crampones, piolet, casco, ropa técnica e indumentaria de abrigo”, señaló.

    La autoridad además, recalcó que los excursionistas deben “estar siempre acompañados, en cordada de al menos dos personas con experiencia en montañismo. También, informarse sobre las condiciones actuales del área y los permisos requeridos”.

    “En caso de no contar con la experiencia, acompañarse de guías certificados y servicios de empresas turísticas autorizadas para actividades de alta montaña”, indicó.

    Desde Conaf precisaron que las recomendaciones “son una herramienta de protección de la vida humana y del patrimonio natural de Chile”.

    Con ello, enfatizaron en que se debe tener responsabilidad al visitar una área protegida.

    Más sobre:volcán CalbucoFallecidoMontañista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

    Corte de Apelaciones de Concepción acepta querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán

    La caótica última gira de The Beatles es retratada en un nuevo libro de fotos

    ¿Cómo pudieron chocar dos helicópteros? Las hipótesis aeronáuticas tras la tragedia aérea que mató a Oliver Tree y Gaspi

    Cuentas pendientes entre Grau y Parisi ponen más aliño a las deliberaciones del PDG ante acusación constitucional

    El round de Poduje con Fundación Alcanzable por freno a proyectos de arriendos adjudicados durante el gobierno anterior

    Lo más leído

    1.
    Nuevo choque de trenes: TC pide explicaciones a la Suprema por no respetar suspensión en recurso de un deudor CAE

    Nuevo choque de trenes: TC pide explicaciones a la Suprema por no respetar suspensión en recurso de un deudor CAE

    2.
    Más de un centenar de beneficiarios de Becas Chile encaran juicios por incumplimiento y gobierno alista revisión al programa

    Más de un centenar de beneficiarios de Becas Chile encaran juicios por incumplimiento y gobierno alista revisión al programa

    3.
    ¿Cómo pudieron chocar dos helicópteros? Las hipótesis aeronáuticas tras la tragedia aérea que mató a Oliver Tree y Gaspi

    ¿Cómo pudieron chocar dos helicópteros? Las hipótesis aeronáuticas tras la tragedia aérea que mató a Oliver Tree y Gaspi

    4.
    “Muy imprudente”: el ruido en la Fiscalía por postulación de Raúl Guzmán para liderar la Academia del Ministerio Público

    “Muy imprudente”: el ruido en la Fiscalía por postulación de Raúl Guzmán para liderar la Academia del Ministerio Público

    5.
    El round de Poduje con Fundación Alcanzable por freno a proyectos de arriendos adjudicados durante el gobierno anterior

    El round de Poduje con Fundación Alcanzable por freno a proyectos de arriendos adjudicados durante el gobierno anterior

    6.
    Muere Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo

    Muere Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Corte de Apelaciones de Concepción acepta querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán
    Chile

    Corte de Apelaciones de Concepción acepta querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán

    ¿Cómo pudieron chocar dos helicópteros? Las hipótesis aeronáuticas tras la tragedia aérea que mató a Oliver Tree y Gaspi

    Cuentas pendientes entre Grau y Parisi ponen más aliño a las deliberaciones del PDG ante acusación constitucional

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”
    Negocios

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

    El empleador frente a la Ley de Datos: Obligaciones urgentes

    SEA declara inadmisible recurso contra proyecto de Dreams en Talca

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”
    Tendencias

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Condenan a compañero de Lucas Cepeda a ocho años y medio de prisión por agresión sexual
    El Deportivo

    Condenan a compañero de Lucas Cepeda a ocho años y medio de prisión por agresión sexual

    Problemas para Nicolás Massú: Christian Garin se suma a Nicolás Jarry y sufre una complicada lesión

    El orgullo del técnico de Cabo Verde tras el empate ante España: “Controlar el partido no es lo mismo que tener ocasiones”

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    La caótica última gira de The Beatles es retratada en un nuevo libro de fotos
    Cultura y entretención

    La caótica última gira de The Beatles es retratada en un nuevo libro de fotos

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    Melanie Martinez se despide de su exnovio Oliver Tree: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido
    Mundo

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar