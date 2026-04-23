El Deportivo camino al Mundial 2026

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Este jueves, junto al exseleccionado Waldo Ponce, analizamos los grupos C y D que disputarán la máxima cita.
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23 ABRIL 2026
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