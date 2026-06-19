A balazos intentan asaltar a vendedor de láminas del Mundial en Estación Central: lo habían contactado por redes sociales

Un violento robo se registró esta tarde en Estación Central, cuando, tras concertar por redes sociales una venta de láminas del Mundial de Fútbol, un sujeto llegó en su vehículo hasta calle Las Acacias de esta comuna del sector surponiente de Santiago.

Ahí, se encontró con los supuestos compradores, los cuales le mostraron un arma de fuego al momento del intercambio. La víctima se resistió al asalto y, aunque los antisociales intentaron intimidarlo disparando cuatro tiros al aire y a la calle, el vendedor no se resignó a perder las codiciadas láminas. Los sujetos, eso sí, lograron huir con su billetera.

El teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Central de Carabineros, entregó más detalles del hecho.

“Se concurre al lugar por un llamado de disparos que se estaban efectuando en la vía pública”, indicó la autoridad policial. Agrega que, al entrevistar a la víctima, este señala que se encontraba vendiendo láminas del álbum del Mundial de Fútbol 2026 y que, al reunirse con la persona que lo contactó, el supuesto comprador y su acompañante “habrían exhibido un arma de fuego, tipo pistola, para intimidar al denunciante”.

Según el teniente Andrade, “el fin habría sido sustraerle las cajas con las láminas del Mundial”, pero que “durante la interacción que mantiene el vendedor con el comprador, se habría iniciado un forcejeo, donde se habrían percutado cuatro disparos por parte de los supuestos compradores hacia la vía pública con el fin de intimidar a la persona afectada”.

Pese a esto, los antisociales solo lograron huir con la billetera del afectado, con 50 mil pesos en efectivo. “Los delincuentes no logran el cometido (de robar las láminas), debido a que la víctima se resiste a lo que es el robo en sí, logrando recuperar las cajas con las láminas”, agregó el representante de Carabineros, quien agregó que no se registraron personas lesionadas por el hecho.

De hecho, en un video que circula por redes sociales, se puede ver como los antisociales meten las cajas con láminas al maletero de su automóvil e intentan escapar mientras apuntan a la víctima, pero esta logra volver a sacarlas luego de que los asaltantes ingresaran al vehículo para huir.

Desde el Ministerio Público se ordenó levantar la evidencia balística para ser remitida al Laboratorio de Criminalística de Carabineros.