Exjueza Ángela Vivanco tras prestar declaración por trama bielorrusa: “Para mí ha sido valioso”

En dos jornadas, este miércoles y jueves la Fiscalía de Los Lagos tomó declaración a la exjueza Ángela Vivanco en el marco de la investigación por la llamada trama bielorrusa.

Al finalizar la diligencia, Vivanco habló con medios de prensa manifestando su conformidad.

“Por supuesto que sirve que exista la voz de uno. Como ustedes saben, el tema se ha hablado por muchas personas, ha habido muchos que han intervenido en esto, pero lo importante era para mí poder decir yo cuáles eran las cosas que quería destacar y las cosas que realmente ocurrieron. Así que para mí ha sido valioso y me he sentido cómoda y agradezco esta oportunidad y este espacio”, aseguró.

La visión de la imputada fue compartida por su abogada defensora, Patricia Alvarado, que la acompañó en la diligencia las dos jornadas.

“Quedamos bien conformes con la declaración que dio la señora Vivanco. Lo cierto es que es muy gratificante poder entregar la versión de los hechos que ella tiene, sobre todo porque hay muchos trascendidos que han podido ahora ser aclarados y puestos en contexto, que es lo que nosotros queríamos más que nada, y también poder colaborar con la misma investigación, porque ahora se tienen otros puntos de vista que se pueden investigar”, sostuvo la defensora.

Por su parte, el fiscal de Los Lagos Andreas Kusch señaló que la toma de declaración de la exjueza “se realizó sin ningún tipo de inconveniente”.

“Se realizó la diligencia sin ningún tipo de contratiempo, se realizó en la forma que se han realizado las demás diligencias de declaración en esta causa. Ella nos pudo entregar los antecedentes y dar su declaración, que como dijimos, es una garantía que tiene cualquier imputado que está siendo investigado durante el proceso penal”, indicó.

Vivanco, otrora ministra de la Corte Suprema, es investigada por supuestamente haber recibido dineros de un estudio de abogados que representó a un consorcio chileno bielorruso en una disputa con Codelco.

Por resoluciones desfavorables en la Tercera Sala del máximo tribunal, con Vivanco presidiendo, Codelco debió pagar cerca de 17 mil millones de pesos al consorcio.

Los abogados eran cercanos a ella y a su pareja Gonzalo Migueles.

Vivanco pasó 133 días en prisión preventiva y desde el 12 de junio se mantiene bajo arresto domiciliario total.