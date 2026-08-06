Fuenzalida vs. Concha: exdiputado representa a empresa de tragamonedas en pugna judicial en Peñalolén

La tarde del pasado 3 de julio, específicamente a las 16.00 horas, funcionarios de la Municipalidad de Peñalolén llegaron hasta Avenida San Luis de Macul acompañados de Carabineros de esa comuna. El objetivo del arribo de los funcionarios municipales y policiales a la zona era fiscalizar presuntas ilegalidades en un local comercial.

Así ingresaron hasta un recinto en el que encontraron 65 máquinas de juegos de azar, más conocidas como tragamonedas, y que luego fueron incautadas. Pero no sólo eso, Carabineros también detuvo a la encargada del local y se clausuró el recinto por presuntas ilegalidades a la ley de casinos y por ir en contra de una ordenanza municipal.

Pero a juicio de la empresa propietaria de las máquinas, la Comercializadora C&M, el operativo del municipio y el actuar de Carabineros fue ilegal y no se ajustó a derecho. Por lo mismo, inició una arremetida judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, presentando un recurso de protección.

Dicha acción judicial fue ingresada y representada por un nombre conocido: el exdiputado Gonzalo Fuenzalida (RN). El exparlamentario y también abogado ingresó un escrito de 12 páginas argumentando que el municipio encabezado por Miguel Concha (FA), y la propia policía uniformada, habrían incurrido en presuntas ilegalidades durante la fiscalización al decretar la clausura del local. En la acción de protección se argumenta que el local tenía permisos y que los equipos no eran máquinas tragamonedas.

Fuenzalida, según consta en los registros del Poder Judicial, asumió la representación de C&M el pasado 13 de julio, día en que ingresó el recurso de protección de la empresa de máquinas tragamonedas , la que cuenta con otros dos locales en Peñalolén y San Miguel.

El exparlamentario de RN es abogado desde 2000, año en el que juró ante la Corte Suprema tras egresar de la Universidad Católica. Si bien su nombre desde 2009 ha estado ligado a la política, durante los últimos años, según él mismo ha dado a conocer en sus redes sociales, se ha dedicado al ejercicios libre de la profesión.

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El recurso contra Peñalolén

El recuso de protección presentado por Fuenzalida en contra de la Municipalidad de Peñalolén se funda, entre otras cosas, en que el local de tragamonedas tenía su patente al día y que el municipio citó una normativa municipal inexistente para decretar la clausura del lugar.

“Hemos podido constatar entonces que el día 3 de julio de 2026 los funcionarios municipales que concurrieron a fiscalizar el local comercial de mi representada, se excedieron en sus facultades, abusando de su poder y procedieron a efectuar una clausura no ordenada por ninguna autoridad ni municipal ni judicial”, asegura el escrito.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Tras declarar admisible el requerimiento, la Corte de Santiago requirió informe a la Municipalidad de Peñalolén y a Carabineros respecto a lo ocurrido. Ambas respuestas al recurso ya fueron presentadas durante los últimos días.

En el caso del municipio encabezado por Concha, la entidad apunta a que el actuar se ajustó a Derecho y la normativa vigente. Por lo mismo, pidieron que se rechace el recurso presentado por el exdiputado en representación de la propietaria de máquinas de tragamonedas.