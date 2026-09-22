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    Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

    En el mercado chileno existen sistemas que analizan las condiciones del ambiente y los hábitos de uso buscando acabar con los ajustes manuales. El control desde el celular también permite programar su funcionamiento a distancia.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

    Mientras alguien abre la ventana porque siente calor, otra persona busca una frazada. La escena se repite en muchos hogares chilenos y refleja una dificultad cotidiana: una misma temperatura no resulta cómoda para todos.

    A eso se suman los distintos usos de una habitación. Un living puede funcionar como oficina durante la mañana y convertirse en un espacio de reunión -alrededor de una pantalla o una conversación- por la tarde.

    Las necesidades cambian a lo largo del día, por lo que mantener una configuración fija no siempre responde a esas rutinas.

    La inteligencia artificial busca facilitar esos ajustes.

    Climatización con IA

    Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

    Hay actualmente en el mercado algunos sistemas de climatización que incorporan funciones que analizan las condiciones del ambiente y los patrones de uso para adaptar su funcionamiento, reduciendo la necesidad de intervenir manualmente.

    Un ejemplo es la línea Samsung Bespoke AI WindFree, que, según la firma coreana, utiliza esa información para ajustar la climatización.

    Además, mediante la plataforma SmartThings, los usuarios pueden controlar el equipo desde el celular, programar horarios y gestionar su funcionamiento a distancia.

    Son herramientas que abordan aspectos complementarios: la automatización permite responder a las condiciones del espacio, mientras la programación ayuda a organizar el uso del equipo según los horarios de la casa.

    Aunque las preferencias de frío y calor sigan siendo distintas, estas funciones buscan hacer más sencilla la tarea de mantener un ambiente agradable.

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    Más sobre:ClimatizaciónAire acondicionadoBespoke AI WindFreeSmartThingsTecnologíaHogar inteligenteCasa inteligenteSamsungPrimaveraCalorTemperatura

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