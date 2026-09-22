Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

Mientras alguien abre la ventana porque siente calor, otra persona busca una frazada. La escena se repite en muchos hogares chilenos y refleja una dificultad cotidiana: una misma temperatura no resulta cómoda para todos .

A eso se suman los distintos usos de una habitación. Un living puede funcionar como oficina durante la mañana y convertirse en un espacio de reunión -alrededor de una pantalla o una conversación- por la tarde.

Las necesidades cambian a lo largo del día, por lo que mantener una configuración fija no siempre responde a esas rutinas .

La inteligencia artificial busca facilitar esos ajustes.

Climatización con IA

Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

Hay actualmente en el mercado algunos sistemas de climatización que incorporan funciones que analizan las condiciones del ambiente y los patrones de uso para adaptar su funcionamiento , reduciendo la necesidad de intervenir manualmente.

Un ejemplo es la línea Samsung Bespoke AI WindFree, que, según la firma coreana, utiliza esa información para ajustar la climatización .

Además, mediante la plataforma SmartThings, los usuarios pueden controlar el equipo desde el celular , programar horarios y gestionar su funcionamiento a distancia.

Son herramientas que abordan aspectos complementarios: la automatización permite responder a las condiciones del espacio, mientras la programación ayuda a organizar el uso del equipo según los horarios de la casa.

Aunque las preferencias de frío y calor sigan siendo distintas, estas funciones buscan hacer más sencilla la tarea de mantener un ambiente agradable.