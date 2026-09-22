Medalla de plata para Chile: repasa la derrota de Las Diablas ante Argentina en la final del hockey césped femenino
Las chilenas buscan la medalla de oro en Santa Fe.
Minuto a minuto
Argentina 5-0 Chile
Medalla de plata para Chile
Con este resultado, Las Diablas se quedan con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026, en Santa Fe.
¡Final del partido!
Argentina se impone con jerarquía por 5-0 a Las Diablas, en la final del hockey césped femenino.
¡Gol de Argentina!
Pisthon anota el 5-0 sobre Las Diablas.
Acaba el tercer cuarto
Argentina derrota con solidez a Chile por 4-0.
¡El cuarto de Argentina!
Pisthon aprovecha un balón en la boca del arco para el 4-0 sobre Las Diablas.
Un antecedente previo
Ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos de estos Juegos Suramericanos 2026, con triunfo 5-1 para Las Leonas sobre Chile.
Comienza el tercer cuarto de la final entre Argentina y Chile
¡Se termina el segundo cuarto!
Argentina derrota a Las Diablas por 3-0 en la final del hockey césped femenino de los Juegos Suramericanos 2026.
¡El tercero de Argentina!
Andrade marca el 3-0 sobre Chile.
¡Gol de Argentina!
Pilar Palacio aprovecha un rebote y anota el 2-0 sobre Las Diablas.
Gol anulado a Argentina
No vale el tanto de Las Leonas por un toque en un pie de las locales.
Es noticia en El Deportivo: la crónica con la derrota de Los Diablos ante Argentina
¡Se termina el primer cuarto!
Argentina se impone por la cuenta mínima a Las Diablas.
Argentina sigue atacando con una seguidilla de córner cortos.
¡Gol de Argentina!
Casas aprovecha un córner corto para abrir la cuenta para Las Leonas ante Chile.
¡Arranca el partido!
Las Diablas se enfrentan a Argentina, en la final del hockey césped femenino en los Juegos Suramericanos 2026.
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