“Con las elecciones de la ANFP a la vuelta de la esquina”: en España analizan el futuro de Manuel Pellegrini en el Betis

El inicio del Betis de Manuel Pellegrini en la liga española ha sido notable. Tras las primeras siete fechas disputadas el elenco verdiblanco marcha en la tercera posición con 16 puntos, quedando cinco unidades por debajo del líder, Barcelona.

Con cinco triunfos, un empate y una derrota, el cuadro de Sevilla igualó el mejor registro de su historia, igualando lo realizado en la temporada 2001-02. Y el domingo tuvieron la chance de quebrar la estadística, pero acabaron igualando contra Deportivo de La Coruña.

Ahora, en medio de la pausa del torneo hispano por la llegada de una nueva fecha FIFA, en España vuelve a reaparecer entre los temas relacionados al club la renovación de Manuel Pellegrini.

“Pocos peros se le pueden poner al rendimiento colectivo de los heliopolitanos, en general, y a la gestión de vestuario del chileno, en particular. Con un Álvaro Valles sublime como sostén, el ‘Ingeniero’ ha recuperado para la causa a Nelson Deossa, empieza a ver los ‘brotes verdes’ con Rodrigo Riquelme y, a la espera de los mejores Antony Matheus dos Santos, Ez Abde, Isco Alarcón o Pablo Fornals, se escuda en un portentoso Natan de Souza, en un rocoso Marc Roca y en el bienvenido ‘pique’ entre Troy Parrott y ‘Cucho’ Hernández”, destaca Estadio Deportivo.

Por lo anterior sostienen que hay “argumentos de sobra para considerar una nueva renovación del de Santiago, inmerso, como hace un año, en su último año de contrato”, el que se extiende hasta el 30 de junio de 2027, tal como fue anunciado a finales de noviembre de 2025.

Más adelante, indican que “los pasos en pos de su continuidad, de existir, estarían siendo sin voz ni taquígrafos. El propio Manuel Pellegrini, que siempre dejaba una ‘perla’ en sus comparecencias durante el primer trimestre de la 25/26, no parece tener prisas (o ganas, que sería lo peor) de activar ese debate”.

De hecho, plantean que Pellegrini se encontraría esperando los resultados de las próximas elecciones de la ANFP para tomar una decisión sobre su futuro en España.

“Seguramente, nada se mueva hasta que pasen las elecciones a la ANFP y el ‘Ingeniero’ compruebe si en la Federación chilena mandan los que él quiere o no. Eso condicionará sin duda su decisión. Tampoco tiene que ser la ‘Roja’ su única alternativa”.

Por último, señalan que en el caso de que al final de la temporada logre una nueva clasificación a la Champions League, esto “sería un arma de doble filo: podría dejar el banquillo del Real Betis en lo más alto, agrandando su leyenda, o que el gusanillo por seguir creciendo y ambicionando en verdiblanco le vuelva más receptivo”.

La valoración de Pellegrini

Tras la última igualdad del Betis, Manuel Pellegrini resaltó el puntaje que ha alcanzado la escuadra hasta ahora. “Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho, no solo por los puntos sino también por el juego. Y poder haber ganado fuera en Champions. Si nos dicen que íbamos a tener 16 de 21 puntos cualquiera lo firmábamos. Lo importante es que el equipo cree en lo que hace, habrá partidos mejores o peores, pero la evaluación general es notable”, remarcó.

“Sentimos el esfuerzo de los tres partidos en la semana. Más que siete de nueve, yo creo que tenemos 16 de 21, que es un rendimiento altísimo para cualquier equipo que pretende pelear por algo. El mismo hecho que el empatar de visita no nos parezca bueno, creo que refleja un poco la mentalidad del equipo”, complementó.