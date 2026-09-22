Los Tres agotan todas las entradas para los dos shows en el Santander Arena que recordarán el MTV Unplugged

La primera fecha -del 14 de noviembre- se convirtió rápidamente en uno de los conciertos nacionales más esperados de 2026.

Los Tres volvían con todo con su homenaje al MTV Unplugged en el Santander Arena.

Las entradas se agotaron en tiempo récord y, ante la arrolladora demanda, la banda anunció una segunda y última función para el domingo 15 de noviembre. Miles de personas que no alcanzaron a conseguir un ticket tuvieron una nueva oportunidad y la respuesta volvió a ser contundente. La segunda jornada también colgó el cartel de sold out.

Los Tres en su MTV Unplugged

La expectación por este reencuentro comenzó incluso antes de la venta de entradas, con la sorpresiva aparición de Los Tres en la Estación Baquedano del Metro de Santiago. La inédita intervención reunió a cientos de personas y rápidamente se convirtió en uno de los momentos musicales más comentados de la temporada, anticipando la magnitud que alcanzaría el regreso de este repertorio a los escenarios.

Tres décadas después de su grabación para MTV, Los Tres Unplugged conserva intacta su fuerza y trascendencia. Registrado el 14 de septiembre de 1995 en Miami, el álbum marcó un punto de inflexión en la historia de la banda al reunir rock, cueca, bolero, jazz y música de raíz chilena en un formato que trascendió generaciones y llevó su propuesta a una audiencia internacional.

Ahora, 30 años después, aquellas canciones volverán a encontrarse con un público que las hizo parte de su propia historia. El 14 y 15 de noviembre, Santander Arena será el escenario de una celebración que reunirá a distintas generaciones en torno a un repertorio profundamente instalado en la memoria colectiva.

Con ambas jornadas completamente agotadas y el cartel de sold out colgado, Los Tres vuelven a hacer historia. El aniversario de Los Tres Unplugged se convierte así en uno de los grandes acontecimientos musicales nacionales de 2026. “Serán dos noches para celebrar un disco fundamental, un repertorio inmortal y la vigencia de una banda que, tres décadas después, continúa convocando a miles de personas”, dice un comunicado.

Por ahora, no hay novedades de una tercera fecha.