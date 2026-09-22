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    Operación Retorno: el ascenso se pone en el horizonte de la Sub 20 de Wanderers tras la final intercontinental

    La generación que ganó la Copa Libertadores juvenil y recientemente enfrentó al Real Madrid apuntala al primer equipo caturro, que dirige Francisco Palladino, que lidera la tabla de la B. Nueve de los 11 titulares alineados en el Santiago Bernabéu han participado de la campaña porteña en la Liga de Ascenso.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El ascenso se pone en el horizonte de la Sub 20 de Wanderers tras la final intercontinental.

    La Sub 20 de Santiago Wanderers llevó al fútbol chileno a un lugar inédito. Primero, siendo campeón de la Copa Libertadores de la categoría. Posteriormente, disputar una final intercontinental nada menos que ante el poderoso Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. La generación de jugadores porteños, que encabeza el DT Felipe Salinas, ha tenido un año prodigioso, lo que resulta ser un oasis dentro del lúgubre paisaje que engloba al fútbol criollo.

    El deseo era, evidentemente, ganar en España. Logró ser competitivo ante el monarca de la UEFA Youth League (la Champions juvenil) y una de las canteras más famosas de Europa (conocida como La Fábrica), pese a quedarse con uno menos en el primer tiempo y terminar con ocho jugadores, lo que implicaron múltiples cuestionamientos hacia el trabajo del árbitro polaco Damian Sylwestrzak.

    El propio Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, presente en el partido, reconoció a los jugadores chilenos. “Cuando se deja todo hasta el final, no hay nada que reprocharse... Gracias por la entrega y por creer en grande, estoy orgulloso de ustedes. Recuerden que el fútbol siempre da revancha”, manifestó el dirigente en sus redes sociales.

    La Sub 20 apuntala la Operación Retorno

    La explosión de una destacada camada Sub 20 no solo es una buena noticia para Salinas, respecto a su trabajo en la formativa caturra. También ha sido recibida con alegría por Francisco Palladino, el entrenador del primer equipo wanderino, en pos del gran objetivo que tiene en el año: volver a Primera División. El tradicional elenco porteño descendió en 2021, al ser el colista del Campeonato Nacional con 21 puntos. Desde entonces, no ha podido regresar a la máxima categoría. Cuando estuvo más cerca fue en 2023, año en el cual perdió la final de la liguilla con Deportes Iquique.

    No obstante, en la presente temporada el optimismo es mayor, porque los verdes lideran la Liga de Ascenso. Con 24 partidos, Wanderers está primero con 44 puntos, dos más que Cobreloa, otro gran candidato a quedarse con el cupo directo a la Liga de Primera 2027. La Sub 20 campeona del continente ha tenido una presencia activa en el torneo de la B. Por lo mismo, el horizonte más próximo de los jugadores, a nivel interno, es sellar el regreso a Primera, lo que más anhelan en Valparaíso.

    Foto: Photosport

    Los propios juveniles plantearon aquello tras la derrota con Real Madrid. “Toca volver a Chile y trabajar por el ascenso”, dijo el mediocampista Lucas Avendaño. “Nosotros también estamos pensando en el ascenso y llevar a Wanderers a lo más alto”, planteó el arquero Fabiano Avello. Ambos futbolistas han tenido presencia en el equipo A.

    El dato indica que nueve de los 11 titulares de Wanderers en la Copa Intercontinental del sábado han tenido participación en el campeonato de la B, con más o menos minutaje. Quien exhibe mayor presencia es el volante Cristóbal Ponce, con 19 partidos (17 como titular) y 1.446 minutos, según los registros de Sofascore. Le sigue el extremo Ignacio Flores, con 18 encuentros, 12 desde el arranque, y 1.078′. Mientras que el zaguero Cristopher Valenzuela ha disputado 16 juegos en el Ascenso (14 de titular), completando 1.439′.

    El repaso continúa con Vicente Vargas (16 partidos), Lucas Avendaño (15), Alexander Dubó (10), Cristóbal Villarroel (8), Christian Silva (8) y Fabiano Avello (1). Silva, goleador de la Libertadores Sub 20 con cuatro tantos y autor del empate parcial en el Santiago Bernabéu, tiene solo 344 minutos en el torneo del Ascenso. De los titulares en Madrid, no cuentan con presencia en la B los defensores Amaro Silva y Benjamín Adasme (sí han jugado en Copa Chile).

    Punto aparte es el caso de Denilson San Martín, quien pertenece a esta generación pero no jugó la Libertadores porque fue requerido por Palladino en el primer equipo. De hecho, el extremo categoría 2008 tiene 13 partidos en la segunda categoría (todos como titular) y un total de 872 minutos. Ingresó en el complemento ante La Fábrica.

    El cruce de fechas le impidió a estos jugadores formar parte de la selección chilena Sub 20 que compite en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Donde sí están contemplados es para la recta final del Ascenso.

    Más sobre:FútbolCopa Intercontinental Sub 20Santiago WanderersFelipe SalinasLiga de AscensoPrimera BCristóbal PonceIgnacio FloresCristopher ValenzuelaVicente VargasLucas AvendañoDenilson San MartínChristian Silva

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