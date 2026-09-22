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    Romero (REP) no descarta apoyar indulto a militares y civiles condenados por el 18-O: “Si logra paz social, no tengo problema”

    El parlamentario del Partido Republicano señaló que "es una solución" que puede tomar el Presidente Kast, pero que tendría que justificar frente a la población. "Jamás me voy a casar con un instrumento. Yo me comprometo con objetivos", justificó el diputado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, reiteró este lunes su apoyo a la posibilidad de que el Presidente José Antonio Kast indulte a uniformados condenados en el marco del estallido social, pero en esta oportunidad se abrió, además, a que tal medida pueda aplicarse a civiles condenados por hechos violentos tras las protestas de 2019.

    En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, el parlamentario abordó la facultad presidencial por la cual han insistido desde republicanos y también desde el Partido Nacional Libertario (PNL), desde donde apostaban a que los perdones presidenciales se otorgaran durante el mes en curso.

    En esa línea, el diputado Romero, afirmó coincidir con el PNL en un “99,9% relacionado con tema indultos y la situación de carabineros y militares que todavía están detenidos por el estallido. Tenemos cercanía con esas posiciones”.

    Agregó que, aún más, desde su colectividad han relevado el indulto, acogiendo propuestas como la de la diputada Javiera Rodríguez, quien habilitó una página web donde se cuentan las historias de los apresados y donde, además, los visitantes puedan entregar su apoyo a que se tome la medida.

    “Nosotros esperamos que en algún minuto el Presidente de la República tome la decisión y el señaló que la va a tomar caso a caso”, sostuvo el parlamentario.

    Asimismo, Romero hizo diferencias entre las situaciones de los condenados por delitos ocurridos entre 1973 al 1989 y de los procesados por hechos ocurridos en el contexto de las protestas de 2019.

    “Yo creo que hay diferencias. Las situaciones son distintas. En un caso en particular tenemos carabineros condenados y en eso no vamos a cambiar la calificación jurídica de tribunales, pero sentencias que se basan en ciertos, por así decirlo, instrumentos jurídicos que impiden tomar decisiones distintas”, explicó.

    Requerido sobre cuál es la diferencia específica entre ambos grupos, Romero señaló en primer lugar “el contexto histórico”, además de plantear que en el caso de los más longevos “muchos de ellos están muriendo en condiciones, ya a mi juicio, inhumanas”.

    “Yo entiendo el anhelo de justicia y eso, bueno, los tribunales resuelven, pero hoy hay personas que no saben ni dónde están. Muchas de estar cárceles se están transformando en verdaderos geriátricos”, dijo el diputado por el Distrito 8.

    Así, ante el hipotético caso que el Mandatario propiciara indultar a distintos grupos, entre carabineros, uniformados y civiles con el pretexto de lograr “paz social”, Romero afirmó que “es una solución que tendría que tomar el Presidente de la República, y lo que sí es importante es que, cuando la tome, la tome informado y le explique al país por qué lo hizo”.

    “Lo que no puede volver a ocurrir es que el presidente diga ‘no me leí los antecedentes’, y termine saliendo el jefe de gabinete, la ministra de Justicia”, señaló Romero, recordando lo ocurrido con el gobierno de Gabriel Boric cuando usó la facultad presidencial.

    Frente a esa posibilidad de indultar a condenados por los hechos violentos el año 2019, Romero planteó que “jamás me voy a casar con un instrumento. Yo me comprometo con objetivos”.

    “Si el objetivo logra paz social, no tengo ningún problema con eso, pero lo que sí importa es que el Presidente de la República dé razón de sus dichos, le explique a la población y esa resolución tenga cierta legitimidad”, destacó.

    “Lo relevante, es que se corrijan situaciones que para nosotros son sumamente importantes”, dijo Romero, apostando porque se produzcan “lo antes posible, pero el Presidente, en uso de sus facultades, es quien determina eso”.

    “Nosotros vamos a apoyar cualquier decisión del Presidente que tenga una justificación, que tenga explicación”, sostuvo Romero.

    Más sobre:Agustín RomeroPartido RepublicanoIndultosEstallido socialDerechos humanosMilitares

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