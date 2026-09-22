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    Nacional

    “Una estaca le atraviesa la cabeza”: Diputada Rodríguez denuncia ante la UC a académico por comentario en X

    La parlamentaria calificó la expresión como una amenaza y advirtió que podría recurrir a acciones legales.

    Por 
    Roberto Martínez
    La diputada Javiera Rodríguez SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Una publicación del académico de la Pontificia Universidad Católica (UC) Sebastián Gray en la red social X derivó en una denuncia formal de la diputada Javiera Rodríguez (Republicanos) ante esa casa de estudios, luego de que el arquitecto reposteara una fotografía de la parlamentaria durante la Parada Militar con la frase: “Una estaca le atraviesa la cabeza”.

    La imagen había sido difundida originalmente por la legisladora oficialista el sábado, en la que aparece en las dependencias del Parque O’Higgins, mientras en la parte superior del registro se aprecia el mástil con una bandera chilena.

    Gray, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la UC, reposteó la publicación y acompañó la fotografía con la mencionada expresión.

    A raíz de ello, Rodríguez interpretó el comentario como una amenaza y resolvió presentar una denuncia ante la universidad.

    He decidido denunciar formalmente ante la UC las expresiones del académico Sebastián Gray hacia mi persona”, comunicó la diputada a través de X.

    La parlamentaria agregó que, a su juicio, existe una diferencia entre el debate político y expresiones que puedan ser entendidas como alusiones a la violencia.

    La crítica política es legítima; las amenazas, la justificación de agresiones y los insultos son otra cosa”, planteó.

    Junto con la presentación ante la institución académica, Rodríguez adelantó que “me reservo también el derecho a ejercer acciones legales”.

    Publicaciones anteriores

    Según la representante republicana, la controversia se sumaría a otros cuestionamientos que ha formulado por publicaciones anteriores de Gray. Según amplió en su cuenta de Instagram, el académico habría reiterado descalificaciones personales y referencias a la violencia en mensajes dirigidos hacia ella.

    No es la primera vez que este académico insulta y denigra. Eso merece que se abra un sumario”, pidió.

    También solicitó una audiencia con el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, para abordar el episodio y la denuncia presentada ante la Secretaría General de la universidad.

    “Nadie debe ser tratado así, independiente de las diferencias políticas. Como diputada republicana y exalumna no permitiré la violencia hacia mí ni hacia nadie por pensar distinto”, cerró.

    Más sobre:Javiera RodríguezSebastián GrayAmenazasUCParada MilitarXRedes socialesPublicaciónNacional

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