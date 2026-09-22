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    El Deportivo

    Un gran premio a la vista: Colo Colo abre los octavos de final de la Copa Chile

    Este martes se disputarán los primeros encuentros de la fase que reúne a los mejores 16 equipos de la competencia. El Cacique visita a Audax Italiano, en el Estadio Nacional.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Este martes arrancan los octavos de final de la Copa Chile 2026. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    La acción para los equipos nacionales vuelve tras el receso por las Fiestas Patrias. A partir de este martes se desarrollarán los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Chile.

    La fase que reúne a las 16 mejores escuadras de la competencia tienen a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica como sus principales protagonistas. Representando a la máxima categoría del balompié también aparecen Ñublense, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Deportes Concepción, O’Higgins y Everton.

    Por el lado de la Primera B surgen equipos que también están peleando por el ascenso, como es el caso de Cobreloa, Deportes Puerto Montt y Deportes Antofagasta, aunque también hay protagonistas que están luchando por la permanencia. Este es el caso de Curicó Unido, Deportes Iquique y Deportes Santa Cruz.

    El primer día de competencia tendrá a Colo Colo como el plato fuerte. El Cacique, líder exclusivo de la Liga de Primera, se enfrentará contra Audax Italiano como visitante en el Estadio Nacional (20.30 horas).

    Un detalle que tendrá este duelo es que el arquero titular de los albos será Eduardo Villanueva. Esto después de que Vozinha fuera convocado para integrar la selección de Cabo Verde, mientras que Gabriel Maureira está descartado por una lesión.

    El miércoles será el turno de destacar de los cruzados, quienes se medirán contra Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán de la Región de Valparaíso. Por último, el jueves la U tendrá que visitar a Everton en el Sausalito.

    Así, la principal tarea será salir de estos encuentros con una ventaja que les permita manejar la llave de cara a los duelos de revancha contemplados para el 25, 26, y 27 de septiembre, además del 7 de octubre, instante en el que se cerrará la etapa con el cruce entre Coquimbo Unido y Cobreloa en en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

    Uno de los puntos llamativos de los duelos de vuelta será que Colo Colo no podrá hacer valer su localía en el estadio Monumental debido a un concierto que se desarrollará en el recinto deportivo. Por ello, el cruce contra los audinos, al igual que la ida, se disputará en el Nacional.

    Clásicos a la vista

    Según quedó establecido en la definición de las llaves, está la posibilidad de que la U y la UC se encuentren en una hipotética semifinal del campeonato. para que aquello ocurra los de la franja deben superar a Unión La Calera y al ganador del cruce entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

    Por el lado de los azules, estos deben dejar en el camino a Everton y luego al vencedor de la serie entre Deportes Iquique y Deportes Antofagasta.

    Sin embargo, la final podría sumar tintes mucho más atractivos. Debido a que Colo Colo se encuentra en otro sector de la llave, cabe la posibilidad a que se dispute un clásico contra la UC, o bien, un Superclásico en una final en el que se entregan cosas importantes.

    El gran premio de la Copa Chile

    Cabe recordar que los finalistas de la Copa Chile tendrán como recompensa la clasificación a una copa internacional. Quien se quede con el trofeo disputará un partido contra el tercer equipo de la Liga de primera por un cupo en la Copa Libertadores como Chile 4.

    El perdedor no se quedará con las manos vacías, pues quien pierda dicha definición por el paso a la Libertadores, asegurará un lugar en la Copa Sudamericana.

    Los octavos de final de la Copa Chile

    Martes 22 de septiembre

    • 18:00 horas – Deportes Puerto Montt vs. Ñublense
    • 20:30 horas – Cobreloa vs. Coquimbo Unido
    • 20:30 horas – Audax Italiano vs. Colo Colo

    Miércoles 23 de septiembre

    • 18:00 horas – Curicó Unido vs. Deportes Concepción
    • 20:30 horas – Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta
    • 20:30 horas – Unión La Calera vs. Universidad Católica

    Jueves 24 de septiembre

    • 18:00 horas – O’Higgins vs. Deportes Santa Cruz
    • 20:30 horas – Everton vs. Universidad de Chile

    Partidos de vuelta

    Viernes 25 de septiembre

    • 20:00 horas – Colo Colo vs. Audax Italiano

    Sábado 26 de septiembre

    • 17.30 horas – Ñublense vs. Deportes Puerto Montt
    • 20.00 horas – Universidad Católica vs. Unión La Calera

    Domingo 27 de septiembre

    • 12:30 horas – Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique
    • 15:00 horas – Deportes Concepción vs. Curicó Unido
    • 17:30 horas – Universidad de Chile vs. Everton
    • 20:00 horas – Deportes Santa Cruz vs. O’Higgins

    Miércoles 7 de octubre

    • 19:00 horas – Coquimbo Unido vs. Cobreloa
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