De Grange y Plan Antievasión: “Cada vez que una persona evade le está metiendo la mano al bolsillo al que sí paga”

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó el Plan Antievasión durante la jornada del lunes, apuntando que “cada vez que una persona evade le está metiendo la mano al bolsillo al que sí paga”.

El plan contempla el despliegue de 90 agentes, los cuales se desplegarán en el servicio 107 que une Peñalolén y Huechuraba, con el fin de evitar que la evasión en el Transporte Público.

Según apuntó De Grange en conversación con Radio Duna, evadir “es abusar de quienes sí pagan el sistema, o sea cada vez que una persona evade el transporte público está dejando sin desayuno a un niño de una escuela rural, está dejando sin remedios a un adulto mayor, le está metiendo la mano al bolsillo al que sí paga”.

“No es aceptable para nosotros”, agregó enfatizando que van a “empujar con fuerza todas las medidas que podamos para enfrentar esta situación que para nosotros es inaceptable”.

Asimismo, el ministro destacó que “lo que cuesta al Gobierno, al Estado, estos agentes antievasión, parte se va a pagar con la mayor recaudación, pero no todo, pero también estamos traspasando más seguridad a los pasajeros, que es un aspecto que es fundamental”.

Rebaja del TAG

De Grange también abordó las conversaciones para la rebaja del TAG, señalando que “las concesionarias que partieron antes, y que le quedan menos años de concesión a futuro, esas concesionarias, por ejemplo, tienen más espacio para reducir tarifa a cambio de plazo”.

El ministro, además sostuvo que “yo creo que vamos a partir por aquellas autopistas de la Región Metropolitana, que son las más antiguas, las que tienen más flujo, las que tienen más espacio para generar esta rebaja de tarifas a cambio de mayor plazo”, añadiendo que posteriormente podría ampliarse a regiones.

Plan de inversión

En tanto, respecto al próximo anuncio del Presidente José Antonio Kast para hacer frente a las cifras de desempleo, el ministro mencionó que “el MOP tiene un impacto no solo en la conectividad, también en el empleo a nivel nacional, particularmente en regiones, zonas extremas, y cuando ya tengamos acordada la cifra, por supuesto, que la vamos a informar a la brevedad”.

Asimismo, destacó que se encuentran abiertos a conversar y escuchar propuestas.

“Esas conversaciones permanentes yo creo que son muy muy valiosas y nos permiten conocer mejor los distintos territorios, las distintas comunas, las distintas regiones, para avanzar en propuestas más concretas, más efectivas, y que lleguen más directamente a las personas”, expresó.