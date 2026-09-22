China critica las sanciones “ilegales” impuestas por Estados Unidos a las aerolíneas iraníes

El Gobierno de China ha declarado este martes que se opone a las sanciones “ilegales” impuestas por Estados Unidos contra las aerolíneas iraníes, después de que el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmase que “todas” las compañías dejarán de funcionar a partir de este miércoles, 23 de septiembre.

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, ha asegurado en su conferencia de prensa diaria que China “siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales ilegales”. Además, ha subrayado que estas medidas “carecen de fundamento en el Derecho Internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Estas declaraciones llegan después de que Bessent asegurase durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC que “absolutamente todas” las aerolíneas iraníes cerrarán sus operaciones “en todo el mundo”.

El Departamento del Tesoro sancionó a principios de septiembre a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, a las que acusa de ayudar a trasladar armamento, personal y cargas que favorezcan al “régimen” de Irán, una medida encaminada a cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.

En el marco de este cruce de posturas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo jueves, 24 de septiembre, a su homólogo chino, Xi Jinping, un encuentro que se produce más de una década después de la última visita del mandatario del gigante asiático a la Casa Blanca.