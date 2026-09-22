RN sube presión al Ejecutivo para incorporar medidas pro empleo impulsadas en Piñera II y llama a “meterse la mano al bolsillo”

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, subió la presión al gobierno para que incorpore en su agenda las dos iniciativas presentadas por su tienda para recuperar el empleo y que ya fueron probadas en el segundo mandato de Sebastián Piñera.

La primera iniciativa es un subsidio directo al empleo a través de las empresas del sector privado, con un aporte estatal de $250.000 para cada nueva contratación, por un periodo de 12 meses.

La segunda es mediante el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), que garantiza una parte de los créditos que los bancos otorgan a las empresas.

En diálogo con radio Duna, la timonel de RN apuntó que ambas propuestas fueron entregadas al Ejecutivo “para que se incorporen en este paquete de medidas que entiendo se van a presentar la próxima semana, de regreso del Presidente (José Antonio Kast) del viaje a la ONU”.

“Lo que nosotros queremos es fijar esta urgencia social dentro del debate público y hacer todos los esfuerzos necesarios. Conversando con distintas autoridades, con el Instituto de Libertad y exautoridades del mundo del trabajo, del mundo de Hacienda, creemos que la mejor combinación es la inversión pública, que es un poco lo que nos había dicho el Presidente, que se va a adelantar toda aquella inversión que es de rápida ejecución con un subsidio laboral. Y en el fondo, más que una serie de medidas, nosotros hacemos dos propuestas muy concretas”, dijo

Sobre la primera medida, planteó que “el Estado te ayuda a pagar el sueldo. Te subsidia una parte de ese sueldo, que es directamente a la contratación y que obviamente incentiva que si una empresa pensaba contratar una persona nueva, con este ingreso pueda contratar dos personas”.

“En todo un año, podría llegar a costar mil millones de dólares, que es mucha plata. Sabemos que es una inversión muy grande. Y nosotros lo vemos así. Lo vemos como una inversión social. Creemos que hay minutos en que el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo y aportar, porque hoy día la crisis de desempleo que vivimos y de costo de la vida es muy potente. Y por eso creemos que tenemos que generar esta combinación”, remarcó.

En cuanto a la segunda iniciativa, resaltó que “que no es tan costosa como la primera, es la del Fogape. Un crédito con un aval del Estado, una garantía del Estado. Y eso incluye más bien plata de la banca. Y que también se usó en la pandemia y que tuvo una gran tasa de retorno”.

En ese sentido, afirmó que “lo que le cuesta al fisco es muy poco. Lo que ahí se necesita es la gestión, obviamente, de los ministerios de Hacienda, Economía, con la banca privada para activar estos créditos”.