Vivanco explica mensajes borrados e ironiza con su reformalización: “Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo”

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada en la indagatoria de la llamada trama bielorrusa, se refirió al informe de Carabineros que establece que borró contenido de su teléfono celular antes de su detención, afirmando que se trataba de mensajería privada.

“Los mensajes borrados ya no pertenecen a la etapa de investigación, porque son muy posteriores a que yo saliera de mi cargo. Por lo tanto, ya corresponden a mi vida privada”, indicó ante la prensa este martes en las afueras del Centro de Justicia de Santiago.

El 12 de junio, la exjueza dejó el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, en la comuna de San Joaquín, luego de 133 días en prisión preventiva, y actualmente cumple arresto domiciliario total.

Hace unas semanas, la Fiscalía de Los Lagos solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago su reformalización.

Antes de la audiencia respectiva, este martes, la exsuprema criticó la extensión de la indagatoria.

“Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo”, comentó.

“Creo que se ha extendido demasiado la investigación, justamente eso va a ser uno de los temas que se va a discutir hoy día, cuánto tiempo va a ser la investigación”, indicó.

La indagatoria plantea que los abogados Gabriel Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, lograron imponerse en una millonaria disputa con Codelco sobornando a Vivanco para que ella los favoreciera en el máximo tribunal.

“Nunca he dicho que haya sido amiga de ellos, dije que los conocía”, aseguró Vivanco sobre los abogados, comentando que Silber estuvo una vez en su casa en “una reunión informal”.