SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Trama bielorrusa: informe de Carabineros establece que Ángela Vivanco borró contenido de su celular previo a su detención

    "Ayer borré todo por si me quitaban el teléfono", fue el mensaje que envió la exministra de la Corte Suprema a quien fuera su abogado. En el informe remitido por funcionarios policiales se expone que el hecho se trataba de una "conducta reiterada, identificada respecto de los distintos equipos que le han sido incautados durante el desarrollo de la investigación”.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Carabineros reporta a la Fiscalía que Ángela Vivanco borró contenido de su celular. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El jueves 3 de septiembre pasado, el equipo que lleva adelante la indagación de la denominada trama bielorrusa, y que lidera la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, recibió de parte de Carabineros el informe N° 2928, referente al análisis del contenido extraído desde el celular de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

    Se trata de un documento de 449 páginas, donde entre las principales conclusiones a las que arribaron los efectivos policiales, se detalla que los días previos a su aprehensión, comenzó un “trasvasije” de documentos relacionados con la causa y que borró contenido de su celular.

    “En lo que respecta al análisis de diálogos sostenidos a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp del teléfono incautado a la imputada Ángela Vivanco Martínez con fecha 25 de enero, permitió establecer que el día 24 de enero, la imputada comenzó a realizar un verdadero trasvasije de información de antecedentes vinculados a la causa, hacia un contacto registrado como ‘Anvi Martínez’, conducta que, atendidas las circunstancias y su proximidad temporal con la detención, resulta compatible con la finalidad de generar un respaldo externo de dicha información y, posteriormente, eliminar los antecedentes almacenados en su propio dispositivo telefónico”, se lee en el documento al cual La Tercera tuvo acceso.

    Asimismo, se precisa que: “Lo manifestado precedentemente, se refuerza con las comunicaciones sostenidas por la imputada Vivanco Martínez con una persona del estudio jurídico que a esa fecha ejercía su representación, particularmente considerando que ella misma habría reconocido haber eliminado información de su dispositivo ante la eventualidad de ser detenida, circunstancia que resulta compatible con una conducta orientada a la eliminación de información potencialmente relevante como evidencia para la investigación”.

    “Se advierte que la eliminación de antecedentes almacenados en sus dispositivos telefónicos constituye una conducta reiterada, identificada respecto de los distintos equipos que le han sido incautados durante el desarrollo de la investigación”, complementaron los funcionarios policiales.

    Conforme se detalla en el mismo informe policial, lo referente al borrado de información dice relación con una conversación que sostuvo Vivanco con el abogado Carlos Mora, quien la representó al inicio de las pesquisas.

    -Vivanco: Otra cosa: por favor mándame el ebook de la querella de capítulos que me la pidió Valladares para hacerme una propuesta.

    -Mora: Oki.

    -Vivanco: Por aquí para reenviarla porfis.

    -Mora: No permite la descarga como ebook.

    -Vivanco: Me puedes mandar entonces los escritos y resoluciones, incluida la querella y ampliación?

    -Mora: Pero está pública, se puede llegar y consultar rol 57330-2025 CS.

    -Mora: Oki.

    -Vivanco: Así los tengo yo también porque ayer borré todo por si me quitaban el teléfono.

    Luego de ello, se evidencia que Mora le remitió los antecedentes solicitados.

    Consultada sobre este punto, la exministra Vivanco comentó que ella siempre ha borrado los mensajes de sus distintos aparatos. “Es el mínimo cuidado con la privacidad que cada ciudadano puede tener y más aún un abogado”, mencionó.

    Contacto con coimputados

    En las conclusiones del informe también se detalla que “en el análisis del archivo de extracción del dispositivo telefónico incautado a la imputada, fue posible establecer que mantiene registrados en su agenda telefónica a los coimputados Carlos Eduardo Lagos Herrera, Víctor Gonzalo Migules Oteiza, María Pía Peñaloza López, Mario Vargas Cociña, Sergio Yáber Lozano y Yamil Najle Alée, lo que no hace menos que reforzar la hipótesis de una finalidad comunicacional, toda vez que, guardar un contacto supone, en principio, reconocerlo como una persona con la que se esperaba o se consideraba posible establecer comunicación”.

    También advirtieron que “mantiene registrados entre sus contactos a ‘Pelayo Vial Abogado Najle’ y a ‘Sergio Contreras Abogado Vargas’. La concurrencia de ambos contactos, considerados conjuntamente y en el contexto de la causa, viene a reforzar la hipótesis de una vinculación comunicacional con el entorno de los imputados”.

    Pese a los dos puntos precedentes, no se encontraron conversaciones entre Vivanco y los coimputados.

    “Del análisis del dispositivo celular de la imputada Ángela Vivanco Martínez, se identificaron indicios técnicos compatibles con la existencia de interacciones y comunicaciones mediante WhatsApp con los coimputados Carlos Eduardo Lagos Herrera, Sergio Yaber Lozano, María Pía Peñaloza López, Yamil Najle Alée y Mario Vargas Cociña, no obstante, no se encontraron registros correspondientes al contenido de dichas conversaciones en el dispositivo examinado. Esta ausencia de información podría ser compatible con procesos de eliminación de datos, configuraciones de seguridad, mecanismos de conservación de información de la aplicación u otras circunstancias técnicas”, explicitaron los funcionarios policiales.

    Igualmente, se precisó que hay una serie de conversaciones entre la exministra y un equipo de abogados argentinos, quienes la representan en el proceso ante la CIDH. Relacionado con eso, también se destacó que se encontraron antecedentes sobre pagos en efectivo en dólares que se harían a dichos profesionales.

    También se relevaron intercambios de la exjueza con un exagregado comercial de Chile en México “orientados a explorar y concretar oportunidades de negocios en dicho país”.

    De igual forma, en las conclusiones se especificó que se logró establecer que Vivanco habría “encargado la realización de una auditoría contable y financiera destinada a respaldar y justificar los ingresos declarados ante el Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

    “Del intercambio de información entre la imputada y los responsables de dicha auditoría se desprenden antecedentes relativos a pagos que habría efectuado en dinero efectivo, los cuales, según lo señalado en dichas comunicaciones, habrían sido entregados en sobres, circunstancia que resulta relevante para el análisis de la trazabilidad y origen de los recursos involucrados”, puntualizaron los funcionarios.

    Más sobre:Ángela VivancoTrama bielorrusaLa Tercera PMCarabinerosOS7Carmen Gloria WittwerGonzalo MiguelesEduardo Lagos HerreraMario vargas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad

    Golpe a Fiscalía en caso Imperio Ámsterdam: Corte de Apelaciones de Santiago revoca prisión preventiva de ocho imputados

    Chevesich reconoce que “había cierta emocionalidad” en debate por remoción de jueces y explica decisión de no dar nombres

    Exministra Steinert se integra a AthenaLab para investigar cambios jurídicos en la persecución al crimen organizado

    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”

    Lo más leído

    1.
    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    2.
    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    3.
    Corte Suprema expulsa a 11 jueces que viajaron al extranjero con licencia médica y rechaza remoción de 26

    Corte Suprema expulsa a 11 jueces que viajaron al extranjero con licencia médica y rechaza remoción de 26

    4.
    El exrector Luis Riveros (U. de Chile) entre ellos: los 18 nuevos representantes de Kast en las universidades estatales

    El exrector Luis Riveros (U. de Chile) entre ellos: los 18 nuevos representantes de Kast en las universidades estatales

    5.
    Pleno acuerda ocho remociones más y la purga Suprema termina con los primeros 11 jueces expulsados por viajar con licencia

    Pleno acuerda ocho remociones más y la purga Suprema termina con los primeros 11 jueces expulsados por viajar con licencia

    6.
    Ministro Barros y patrullaje conjunto de Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes: “Vamos a estudiar el tema atentamente”

    Ministro Barros y patrullaje conjunto de Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes: “Vamos a estudiar el tema atentamente”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad
    Chile

    Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad

    Golpe a Fiscalía en caso Imperio Ámsterdam: Corte de Apelaciones de Santiago revoca prisión preventiva de ocho imputados

    Chevesich reconoce que “había cierta emocionalidad” en debate por remoción de jueces y explica decisión de no dar nombres

    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”
    Negocios

    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”

    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno
    Tendencias

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina
    El Deportivo

    Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina

    Brilla en Europa: Martina Weil logra su mejor tiempo de la temporada y avanza a la final en Budapest

    ¿Cómo se enteró? La profunda reflexión de Vozinha por su nominación al premio Lev Yashin en la ceremonia del Balón de Oro

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”
    Cultura y entretención

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano
    Mundo

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano

    Investigan al candidato Flávio Bolsonaro por financiamiento irregular en el caso de la película sobre su padre

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis