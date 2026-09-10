Trama bielorrusa: informe de Carabineros establece que Ángela Vivanco borró contenido de su celular previo a su detención

El jueves 3 de septiembre pasado, el equipo que lleva adelante la indagación de la denominada trama bielorrusa, y que lidera la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, recibió de parte de Carabineros el informe N° 2928, referente al análisis del contenido extraído desde el celular de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Se trata de un documento de 449 páginas, donde entre las principales conclusiones a las que arribaron los efectivos policiales, se detalla que los días previos a su aprehensión, comenzó un “trasvasije” de documentos relacionados con la causa y que borró contenido de su celular.

“En lo que respecta al análisis de diálogos sostenidos a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp del teléfono incautado a la imputada Ángela Vivanco Martínez con fecha 25 de enero, permitió establecer que el día 24 de enero, la imputada comenzó a realizar un verdadero trasvasije de información de antecedentes vinculados a la causa, hacia un contacto registrado como ‘Anvi Martínez’, conducta que, atendidas las circunstancias y su proximidad temporal con la detención, resulta compatible con la finalidad de generar un respaldo externo de dicha información y, posteriormente, eliminar los antecedentes almacenados en su propio dispositivo telefónico”, se lee en el documento al cual La Tercera tuvo acceso.

Asimismo, se precisa que: “Lo manifestado precedentemente, se refuerza con las comunicaciones sostenidas por la imputada Vivanco Martínez con una persona del estudio jurídico que a esa fecha ejercía su representación, particularmente considerando que ella misma habría reconocido haber eliminado información de su dispositivo ante la eventualidad de ser detenida, circunstancia que resulta compatible con una conducta orientada a la eliminación de información potencialmente relevante como evidencia para la investigación”.

“Se advierte que la eliminación de antecedentes almacenados en sus dispositivos telefónicos constituye una conducta reiterada, identificada respecto de los distintos equipos que le han sido incautados durante el desarrollo de la investigación”, complementaron los funcionarios policiales.

Conforme se detalla en el mismo informe policial, lo referente al borrado de información dice relación con una conversación que sostuvo Vivanco con el abogado Carlos Mora, quien la representó al inicio de las pesquisas.

-Vivanco: Otra cosa: por favor mándame el ebook de la querella de capítulos que me la pidió Valladares para hacerme una propuesta.

-Mora: Oki.

-Vivanco: Por aquí para reenviarla porfis.

-Mora: No permite la descarga como ebook.

-Vivanco: Me puedes mandar entonces los escritos y resoluciones, incluida la querella y ampliación?

-Mora: Pero está pública, se puede llegar y consultar rol 57330-2025 CS.

-Mora: Oki.

-Vivanco: Así los tengo yo también porque ayer borré todo por si me quitaban el teléfono.

Luego de ello, se evidencia que Mora le remitió los antecedentes solicitados.

Consultada sobre este punto, la exministra Vivanco comentó que ella siempre ha borrado los mensajes de sus distintos aparatos. “Es el mínimo cuidado con la privacidad que cada ciudadano puede tener y más aún un abogado”, mencionó.

Contacto con coimputados

En las conclusiones del informe también se detalla que “en el análisis del archivo de extracción del dispositivo telefónico incautado a la imputada, fue posible establecer que mantiene registrados en su agenda telefónica a los coimputados Carlos Eduardo Lagos Herrera, Víctor Gonzalo Migules Oteiza, María Pía Peñaloza López, Mario Vargas Cociña, Sergio Yáber Lozano y Yamil Najle Alée, lo que no hace menos que reforzar la hipótesis de una finalidad comunicacional, toda vez que, guardar un contacto supone, en principio, reconocerlo como una persona con la que se esperaba o se consideraba posible establecer comunicación”.

También advirtieron que “mantiene registrados entre sus contactos a ‘Pelayo Vial Abogado Najle’ y a ‘Sergio Contreras Abogado Vargas’. La concurrencia de ambos contactos, considerados conjuntamente y en el contexto de la causa, viene a reforzar la hipótesis de una vinculación comunicacional con el entorno de los imputados”.

Pese a los dos puntos precedentes, no se encontraron conversaciones entre Vivanco y los coimputados.

“Del análisis del dispositivo celular de la imputada Ángela Vivanco Martínez, se identificaron indicios técnicos compatibles con la existencia de interacciones y comunicaciones mediante WhatsApp con los coimputados Carlos Eduardo Lagos Herrera, Sergio Yaber Lozano, María Pía Peñaloza López, Yamil Najle Alée y Mario Vargas Cociña, no obstante, no se encontraron registros correspondientes al contenido de dichas conversaciones en el dispositivo examinado. Esta ausencia de información podría ser compatible con procesos de eliminación de datos, configuraciones de seguridad, mecanismos de conservación de información de la aplicación u otras circunstancias técnicas”, explicitaron los funcionarios policiales.

Igualmente, se precisó que hay una serie de conversaciones entre la exministra y un equipo de abogados argentinos, quienes la representan en el proceso ante la CIDH. Relacionado con eso, también se destacó que se encontraron antecedentes sobre pagos en efectivo en dólares que se harían a dichos profesionales.

También se relevaron intercambios de la exjueza con un exagregado comercial de Chile en México “orientados a explorar y concretar oportunidades de negocios en dicho país”.

De igual forma, en las conclusiones se especificó que se logró establecer que Vivanco habría “encargado la realización de una auditoría contable y financiera destinada a respaldar y justificar los ingresos declarados ante el Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

“Del intercambio de información entre la imputada y los responsables de dicha auditoría se desprenden antecedentes relativos a pagos que habría efectuado en dinero efectivo, los cuales, según lo señalado en dichas comunicaciones, habrían sido entregados en sobres, circunstancia que resulta relevante para el análisis de la trazabilidad y origen de los recursos involucrados”, puntualizaron los funcionarios.