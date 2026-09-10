Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: Diego Martin/Aton Chile

Las precipitaciones se extenderán por diversos sectores de Chile durante la tarde de este jueves 10 de septiembre , estarían acompañadas por tormentas eléctricas entre el norte y la zona central y nevadas en sectores de la zona austral.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que un área de inestabilidad ingresará al continente y activará la nubosidad, generando precipitaciones que en algunos puntos podrían ser intensas, aunque de corta duración.

Según Leyton, las lluvias se desarrollarán “con truenos y relámpagos” entre casi la totalidad de la Región de Coquimbo y parte de Ñuble , incluyendo a la Región Metropolitana .

Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Dónde caerán lluvias?

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) algunas de las localidades donde caerán gotas serían: Vicuña, Ovalle, Combarbalá, Illapel en la Región de Coquimbo.

San Felipe y Los Andes también podrían verse afectados con chubascos aislados en la Región de Valparaíso.

En la Región de O’Higgins, Rancagua, Rengo y San Fernando tienen probabilidad de lluvias. En el Maule, se pronostican gotas en la noche para Parral, Linares y Talca.

Mientras que en la Región de Ñuble, caerían chubascos aislados durante la noche en Cobquecura, San Carlos y Chillán.

¿Cuánta lluvia caerá?

Según el especialista esta será “una precipitación intensa, pero en muy poquito tiempo; debajo de la nube podrían caer unos 5 a 7 milímetros” , señaló Leyton.

Las precipitaciones serán irregulares y no necesariamente afectarán a todos los sectores. “Puede haber sectores en los que no recibirán nada porque así son los chubascos, se distribuyen irregularmente en el espacio”, aclaró.

Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿A qué hora cae la lluvia en Santiago?

En la Región Metropolitana , los chubascos comenzarían alrededor de las 15:00 horas .

El meteorólogo indicó que existe “más posibilidad de recibir tormentas en el sector norte porque hay un relieve, que es el cordón de Chacabuco”.

En contraste, en Melipilla y hacia el poniente la probabilidad de precipitaciones sería mucho menor, mientras que en Santiago también podrían registrarse chubascos y tormentas.

Lluvias débiles hacia el sur

Más hacia el sur, un sistema avanzará durante el día y dejará precipitaciones de características débiles.

La actividad comenzaría “desde algunas partes de la costa de la Región del Biobío desde las 18:00”, para posteriormente extenderse por La Araucanía y el resto de la zona sur .

En tanto, en la Región de Magallanes ingresará aire frío desde el área subpolar, condición que favorecerá la presencia de nieve en algunos sectores, entre ellos Porvenir y Puerto Williams.

¿Dónde habrá tormentas eléctricas?

La DMC emitió un “Aviso Meteorológico”, la alerta de menor escala, por probables tormentas eléctricas.

De acuerdo con el organismo, una vaguada en altura sería la responsable de este fenómeno que se extenderá desde la tarde de este jueves hasta la noche del viernes 11 de septiembre.